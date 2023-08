Qué cubre realmente tu póliza de hogar (diga lo que diga tu aseguradora)

Las aseguradoras no siempre se encuentran dispuestas a cubrir determinados gastos de sus clientes, razón por la cual se aseguran de que lo que se demanda se encuentre siempre en la póliza. Aunque habitualmente no se tienen dudas con respecto a las coberturas más importantes, sí que surgen al hablar de pequeños incidentes o desperfectos que en muchas ocasiones se desconoce que realmente están cubiertas por nuestra póliza. En gran parte, ese desconocimiento se produce porque la aseguradora no avisa de ello.

En función del tipo de póliza que se haya contratado para el hogar, se podrá disfrutar de una cobertura mayor o menor de los daños, accidentes y otras circunstancias que se puedan llegar a dar en el mismo. Es habitual que entre las coberturas básicas se encuentren aquellas que incluyen incendios, explosiones, rotura de cristales de puertas y ventanas, caídas de rayos, inundaciones, pérdidas de agua, robos en el interior de la vivienda…, así como las coberturas por responsabilidad civil y defensa jurídica, de manera que, si se da el caso de que haya que indemnizar a terceros, esté cubierto por el seguro.

Coberturas de tu póliza del hogar

Existen una serie de coberturas que están incluidas en la póliza del hogar, diga lo que diga tu aseguradora, entre las cuáles tenemos que destacar las siguientes:

Daños en aparatos eléctricos

Aunque muchas personas lo desconocen, la póliza del hogar incluye la reparación o sustitución de un aparato eléctrico, siempre y cuando haya una subida excesiva de la corriente, haya habido algún cortocircuito o venga dado por un deterioro existe en las instalaciones. En la mayoría de los casos, las aseguradoras indican una cantidad de dinero para poder cubrir los gastos provocados por la pérdida o deterioro de alimentos, que puede venir dado porque se haya estropeado un congelador o nevera, habiéndose estropeado los alimentos del interior.

[Estos son los seguros más baratos de coche: se puede tener uno a terceros por poco más de 100 euros]

De igual manera, si por ejemplo se rompe una vitrocerámica u otro aparato del hogar por accidente, es muy probable que el seguro se encargue de su sustitución por uno nuevo.

Cambios de cerradura

En la gran mayoría de las pólizas de hogar se incluye el cambio de cerradura e incluyen la pérdida de llaves, de manera que si las has extraviado o bien la cerradura está estropeada, será suficiente con llamar al seguro del hogar para que hagan llegar a tu hogar a un cerrajero.

Mantenimiento del hogar

En cada vez más seguros del hogar se incluyen tareas de mantenimiento del hogar y bricolaje, de manera que podrás recurrir a los servicios de un manitas si necesitas montar muebles, colgar cuadros, colocar unos plafones, instalar unos estores o arreglar el enchufe, entre otros muchos trabajos.

[Estos son los seguros que desgravan en la declaración de la Renta: vida, hogar, salud, coche...]

De igual manera, si tu vivienda sufre algún tipo de desperfecto que afecte a su aspecto original, también podrás disfrutar de su cobertura de daños estéticos, haciéndose de esta forma cargo de los gastos ocasionados para realizar las reparaciones que permitan que recupere su aspecto original. Estos daños pueden venir provocados por agua, humo, etcétera.

Gastos por inhabitalidad

En las pólizas completas acostumbra a incluirse una cobertura que no todo el mundo conoce y que se corresponden con los gastos por inhabitabilidad, a la que también se la conoce como desalojamiento forzoso. De esta manera, el seguro se ocupará de todos los gastos generados como consecuencia que la vivienda deje de ser habitable, ya sea por un incendio, una inundación, una plaga… Además, podría llegar a hacerse cargo del alquiler de una vivienda mientras que se soluciona el problema en el inmueble asegurado.

Cobertura por actos vandálicos

Además de las coberturas anteriores, hay que destacar la cobertura por actos vandálicos que está presente en la gran mayoría de los seguros básicos. Así pues, en el caso de que tu vivienda sea objeto de algún tipo de daño malintencionado realizado por terceros, como las pintadas en la fachada, la rotura de ventanas, etcétera, dispondrás de cobertura para hacer frente a todos estos gastos.

Es importante en este sentido recalcar que para que estén cubiertos los gastos deben ser personas totalmente ajenas al asegurado, por lo que no pueden ser daños que hayan sido ocasionados por la pareja, los familiares los amigos o convivientes en el inmueble.

Consejos para elegir un seguro de hogar

Una vez vistas todas las coberturas que podría tener tu póliza del hogar, hay que recordar algunas de las claves para elegir una buena aseguradora:

Valoración correcta de contenido y continente: uno de los aspectos más importantes a valorar a la hora de contratar un seguro del hogar es que se produzca una valoración correcta del contenido (mobiliario, joyas, dinero, objetos de valor…) y del continente (valor de la edificación) apropiado para evitar problemas en el futuro.

uno de los aspectos más importantes a valorar a la hora de contratar un seguro del hogar es que se produzca una valoración correcta del contenido (mobiliario, joyas, dinero, objetos de valor…) y del continente (valor de la edificación) apropiado para evitar problemas en el futuro. Coberturas básicas y complementarias: antes de contratar un seguro, comprueba todas las coberturas básicas que incluye, así como las complementarias, entre las cuáles podemos encontrar la asistencia en viaje, seguro para mascotas, etcétera.

antes de contratar un seguro, comprueba todas las coberturas básicas que incluye, así como las complementarias, entre las cuáles podemos encontrar la asistencia en viaje, seguro para mascotas, etcétera. Responsabilidad civil: es una de las coberturas básicas y una de las más importantes, ya que se encarga de cubrir daños que asegurado y el inmueble puedan provocar accidentalmente a terceros. Se necesita conocer el límite marcado para la cobertura.

es una de las coberturas básicas y una de las más importantes, ya que se encarga de cubrir daños que asegurado y el inmueble puedan provocar accidentalmente a terceros. Se necesita conocer el límite marcado para la cobertura. Plazo de comunicación de siniestros: los siniestros deben comunicarse, por norma general, en un plazo de 7 días desde el momento del conocimiento. Sin embargo, es importante comprobarlo antes de su contratación.

los siniestros deben comunicarse, por norma general, en un plazo de 7 días desde el momento del conocimiento. Sin embargo, es importante comprobarlo antes de su contratación. Compara entre seguros: elegir un seguro de hogar puede ser complicado, por lo que lo mejor es comparar entre diferentes opciones, tanto en lo relativo a precios como a sus distintas coberturas.

Sigue los temas que te interesan