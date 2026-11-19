La clásica alfombra ha pasado de moda: Jysk vende este modelo moderno de 80x200 centímetros por 32,50 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk pone a la venta la alfombra hecha a mano Avenbok de 80x200 centímetros por un precio de 32,50 euros. Su diseño impreso combina tonos beige, azul y marrón, ofreciendo ligeras variaciones únicas en el acabado de cada pieza. Sus medidas rectangulares la hacen idónea para ubicar junto a la cama, en pasillos o para delimitar zonas en el salón. Cuenta con certificación OEKO-TEX STANDARD 100 de ausencia de sustancias nocivas y requiere limpieza localizada sin lavadora.

En lo que respecta a los gustos, no hay nada escrito. Y cuando se trata del hogar, las preferencias y necesidades de cada uno adquieren todavía más protagonismo.

Hay quienes apuestan por los tonos neutros, los muebles de líneas sencillas y los espacios minimalistas, mientras que otros prefieren introducir colores, estampados y elementos originales que aporten personalidad a cada rincón de la casa.

En esta segunda corriente decorativa encaja la alfombra Avenbok de Jysk, que está a la venta por solo 32,50 euros.

Alfombra Avenbok. Jysk.

Se trata de una pieza hecha a mano y con un diseño impreso mediante pigmentos. La marca advierte de que tanto el color como la estructura pueden presentar variaciones, por lo que cada unidad puede tener pequeñas diferencias en su acabado.

En cuanto a su diseño, combina tres tonalidades: beige, azul y marrón. Esta mezcla permite introducir distintos matices sin recurrir a colores excesivamente llamativos.

Su estampado multicolor la convierte en una alternativa para quienes buscan romper con una decoración demasiado uniforme, especialmente en estancias donde predominan los muebles de madera, los textiles lisos o los tonos tierra.

Sus dimensiones también permiten jugar con distintas posibilidades decorativas.

La alfombra mide 80 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo, unas proporciones que la hacen especialmente adecuada para colocar junto a la cama, en un pasillo o en determinadas zonas del salón.

Además, su formato rectangular permite delimitar visualmente espacios sin necesidad de incorporar muebles adicionales.

Alfombra Avenbok. IA.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta antes de comprarla es su mantenimiento. Aunque está confeccionada en algodón, no se puede lavar en la lavadora. Jysk recomienda limpiar únicamente las manchas y desaconseja utilizar lejía, secadora o plancha.

El modelo cuenta, además, con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100, un distintivo que acredita que sus componentes han sido sometidos a pruebas para detectar sustancias nocivas y que cumplen los límites establecidos por este estándar.