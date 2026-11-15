Llega a Lidl la vajilla más elegante y especial del otoño: 18 piezas para 6 servicios, por solo 29,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Llega a Lidl un nuevo juego de vajilla de porcelana en acabado negro mate por solo 29,99 euros. El conjunto consta de 18 piezas e incluye platos básicos diseñados para cubrir un servicio completo de seis comensales. Destaca por su resistencia y practicidad para el día a día, siendo apta tanto para el lavavajillas como para el microondas. El producto se encuentra rebajado en su tienda online de forma temporal y sujeto a la disponibilidad de existencias.

No sé si solo me ocurre a mí, pero cambiar pequeños detalles de casa me produce una sensación de satisfacción capaz de transformar por completo el día.

Para ello, no se necesita hacer una reforma integral ni comprar un mueble de lujo; realmente basta con añadir algún elemento decorativo nuevo o incluso simplemente con añadir un toque de color.

Y la vajilla es uno de esos detalles que, aunque pueda parecer insignificante, puede marcar la diferencia en la mesa. Y, para quien esté pensando en renovar la vajilla, Lidl tiene a la venta un juego de 18 piezas por menos de 30 euros.

Juego de vajilla. Lidl.

El conjunto destaca por su acabado negro mate, una opción sobria y versátil que encaja tanto en mesas de estilo moderno como en ambientes minimalistas.

Además, incluye las piezas básicas para seis comensales, por lo que puede resultar práctico para renovar la vajilla habitual, equipar una segunda residencia o disponer de un servicio completo para cuando hay invitados en casa.

Fabricado en porcelana, el juego reúne tres tipos de platos para cubrir las necesidades habituales de una comida o una cena. Así, en lugar de comprar cada pieza por separado, permite contar con una vajilla para seis personas.

Su acabado negro mate ofrece una alternativa a los diseños blancos tradicionales y permite jugar con diferentes combinaciones en la mesa. Los manteles claros, las servilletas de colores o los cubiertos metálicos pueden crear contrastes que aporten personalidad sin necesidad de cambiar el resto del menaje.

Juego de vajilla. Lidl.

Más allá de la estética, hay dos características que conviene tener en cuenta al elegir una vajilla para el día a día: la facilidad de limpieza y la posibilidad de calentar los alimentos directamente en el plato.

En este caso, las piezas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas, según indica Lidl en la ficha del producto.

¿Cuánto cuesta la vajilla?

El juego de 18 piezas está disponible en la tienda online de Lidl por 29,99 euros, frente a los 31,99 euros de su precio anterior. Esto supone un ahorro de dos euros, equivalente a una rebaja aproximada del 6,3%.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una oferta semanal de la cadena alemana, por lo que su disponibilidad está sujeta a las existencias en cada tienda.