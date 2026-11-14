Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de tazas más especial: desde 4,50€

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Primark amplia su colección de menaje con una línea especial de tazas de estética festiva e inspiraciones invernales. La colección incluye desde un diseño parisino de cruasán Bon Appétit por 4,50 euros hasta una taza en forma de Papá Noel por 6 euros. También proponen un conjunto de taza con plato de postre navideño por 7 euros y un pack de dos tazas con estampado de cuadros tartán por 9 euros. Las piezas están fabricadas en cerámica y cuentan con precios accesibles que oscilan entre los 4,50 y los 9 euros.

El desayuno es uno de esos pequeños placeres que no debe faltar para que empiece bien el día. De hecho, una simple taza, una vajilla diferente o un accesorio con motivos de temporada pueden transformar la primera comida del día.

Con la Navidad cada vez más cerca, los diseños festivos empiezan ya a formar parte del día de muchos y muchas y también en los pequeños complementos de uso diario.

En esta línea, Primark amplía su propuesta de menaje con varios modelos de tazas que destacan por sus estampados y formas originales.

La selección incluye desde un diseño inspirado en la repostería francesa hasta propuestas protagonizadas por Papá Noel y motivos tradicionales de estas fiestas.

Además, hay alternativas que incorporan plato o que se venden en formato de dos unidades, con precios que van desde los 4,50 hasta los 9 euros.

Taza de cruasán Bon Appétit. Primark.

Entre los diseños más originales de esta selección se encuentra la taza de cruasán Bon Appétit, disponible por 4,50 euros.

Su estética está inspirada en las cafeterías francesas y combina un fondo blanco con rayas, un cruasán ilustrado y un pequeño lazo decorativo. La frase "Bon appétit" completa el diseño y aporta ese aire de pastelería parisina que convierte una pieza cotidiana en un accesorio decorativo.

La Navidad también llega a la mesa con esta taza con forma de Papá Noel, que Primark vende por 6 euros. En color rojo y con detalles inspirados en el tradicional personaje navideño, presenta una silueta diferente a la de las tazas convencionales.

Su acabado brillante y su asa curvada refuerzan su estética festiva, convirtiéndola en una de las propuestas más llamativas de la colección.

Taza con forma de Papá Noel. Primark.

Más allá de su función para servir café, chocolate caliente o infusiones, este modelo puede utilizarse como parte de la decoración navideña de la cocina durante las fiestas.

Está fabricado en cerámica y, según las indicaciones de la marca, es apto tanto para el lavavajillas como para el microondas y el contacto con alimentos.

Para quienes prefieren una presentación más completa, Primark propone un juego de taza y plato de postre con campanas navideñas, disponible por 7 euros.

El conjunto apuesta por el rojo como color principal y combina diferentes estampados, entre ellos rayas y motivos de campanas. Los adornos dorados aportan un acabado más cuidado y evocan algunos de los elementos clásicos de la decoración navideña.

Taza y plato de postre con campanas navideñas. Primark.

Una de sus ventajas es que permite presentar conjuntamente una bebida y un pequeño acompañamiento, como una galleta, un trozo de bizcocho o un dulce navideño.

La última propuesta está pensada para quienes prefieren los estampados tradicionales. Se trata de un pack de dos tazas de cerámica con cuadros tartán, que Primark vende por 9 euros.

Pack de 2 tazas de cerámica con cuadros tartán. Primark.

El diseño recupera el clásico patrón de cuadros en tonos rojos, muy asociado a la estética invernal y navideña, y lo acompaña de unas asas curvadas que aportan personalidad a cada pieza.

Al incluir dos unidades, resulta una opción interesante para compartir los desayunos o renovar parte de la vajilla sin adquirir las tazas por separado. Su estampado permite integrarlas fácilmente en una mesa decorada con textiles de cuadros, manteles de tonos cálidos o accesorios navideños.