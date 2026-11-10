Action vende la vajilla completa más elegante para el otoño: precios desde 1,62 euros y en tres colores diferentes

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LO ESENCIAL Las claves Action lanza una colección de vajilla de porcelana 'Très Chic Golden Line' para vestir la mesa en otoño. La línea incluye platos llanos, hondos, de postre, boles, ensaladeras y bandejas con un elegante borde dorado. Todas las piezas están disponibles en tres colores diferentes (burdeos, beige y blanco) con precios que van desde 1,62 hasta 6,95 euros.

Siempre he pensado que el buen gusto iba acompañado de grandes inversiones, especialmente cuando se trata de decorar la casa y vestir la mesa.

Sin embargo, a veces, basta con elegir bien los detalles y apostar por piezas bonitas, con un diseño cuidado y capaces de aportar personalidad a cualquier espacio.

Es precisamente lo que propone Action con su colección de vajilla de estilo básico pero elegante. La propuesta incluye cuencos, bandejas, platos llanos, hondos e incluso de postre, desde 1,62 euros.

Vajilla completa. Action.

Presenta un diseño de porcelana con detalles básicos que aportan un aire sofisticado a la presentación de cualquier comida.

Además, la colección ofrece este modelo en hasta tres colores diferentes (burdeos, beige y blanco), por lo que es posible elegir el que mejor encaje con la decoración del comedor o la cocina.

Vajilla completa. Action.

La pieza principal para vestir la mesa es el plato llano Très Chique Golden Line. Tiene un diámetro de 26,5 centímetros y presenta un diseño redondo que incorpora un borde de color dorado que destaca sobre el resto de la superficie. Se puede adquirir por 2,99 euros la unidad.

Action también dispone de un plato hondo de la misma colección, por el mismo precio. En este caso, sus medidas son de 19,5 centímetros de diámetro y 4,5 centímetros de altura. Está pensado para servir sopas, cremas, pastas y otros platos que necesitan algo más de profundidad.

Vajilla completa. Action.

Tampoco falta el plato de postre, una pieza de porcelana de 15 centímetros de diámetro que mantiene la estética elegante de la colección. Su tamaño resulta adecuado para servir tartas, pequeños dulces, aperitivos o cualquier otro bocado. Al igual que los modelos anteriores, incorpora un borde dorado y tiene un precio de 1,92 euros por unidad.

Más allá de los platos tradicionales, la propuesta de Action incluye diferentes accesorios que permiten completar la presentación de la mesa y darles otros usos a las piezas.

Uno de ellos es el bol Très Chic Golden Line, una pequeña pieza de porcelana de 10 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura.

Tiene una capacidad de 250 mililitros y cuenta con un borde dorado que sigue la línea estética del resto de la vajilla. Su precio es de 1,62 euros, por lo que es la pieza más económica de esta selección.

Composición de una mesa. IA.

Para quienes buscan una pieza de mayor capacidad, la colección también incorpora una ensaladera Très Chic Golden Line de 23 centímetros de diámetro. Su diseño permite utilizarla para presentar ensaladas, guarniciones o diferentes preparaciones en el centro de la mesa. Está fabricada en porcelana y tiene un precio de 6,95 euros.

La última pieza que completa esta selección es una bandeja ovalada Très Chic, de 29 centímetros por 4,99 euros. Es perfecta para presentar aperitivos, bollería, dulces o pequeños entrantes, por lo que también puede resultar práctica para servir durante reuniones familiares o comidas con invitados.