Ni frotar ni usar lejía: el método definitivo de las abuelas para terminar con las manchas más difíciles de la ropa

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LO ESENCIAL Las claves Aplicar quitaesmalte directamente en la ropa puede dañar ciertos tejidos o alterar los colores de las prendas. Especialistas advierten que jamás se debe usar acetona en tejidos de acetato, triacetato o modacrílico, ya que disuelve sus fibras. Para retirar la mancha en tejidos compatibles, se aconseja aplicar el producto por el reverso sobre papel absorbente y sin frotar. En prendas delicadas como seda o lana, o si la mancha ya se ha secado demasiado, lo más prudente es acudir a una tintorería profesional.

Un pequeño descuido mientras nos pintamos las uñas puede acabar dejando una mancha difícil de eliminar. Basta con que una gota de esmalte caiga sobre una camiseta, un pantalón o una blusa para que aparezca la preocupación.

La primera reacción suele ser buscar el quitaesmalte, el mismo producto que utilizamos para retirar la pintura de las uñas. Sin embargo, no todos los tejidos soportan sus componentes.

Aunque la acetona puede disolver determinados esmaltes, también es capaz de alterar algunas fibras textiles. Por eso, antes de utilizarla, conviene comprobar la composición de la prenda y probarla en una zona poco visible.

El peligro de la acetona

El American Cleaning Institute (ACI) explica que el quitaesmalte puede eliminar manchas de pintauñas, pero advierte de que no debe utilizarse sobre tejidos de acetato o triacetato.

La razón está en las características químicas de estas fibras. Algunos materiales derivados de la celulosa pueden reaccionar con determinados disolventes hasta sufrir daños irreversibles.

El Instituto de Conservación del Smithsonian advierte de que la acetona puede disolver las fibras de triacetato, presentes en determinados tejidos y forros de prendas.

El problema no consiste únicamente en la pérdida de color. El producto también puede deteriorar la estructura del tejido y provocar deformaciones que no desaparecen con un lavado.

Qué materiales evitar

La Universidad de Georgia desaconseja utilizar quitaesmalte en prendas de acetato, triacetato y modacrílico. Sus especialistas recuerdan la importancia de revisar las instrucciones de conservación antes de aplicar disolventes.

En cambio, el algodón y determinados tejidos de poliéster pueden tolerar mejor algunos tratamientos con acetona. Sin embargo, los tintes y acabados también pueden resultar dañados.

La firma de detergentes Tide advierte de que ciertos quitaesmaltes pueden provocar pérdida de color o dejar residuos. Algunos incluso contienen ingredientes capaces de generar nuevas manchas.

Tampoco hay que dar por hecho que un quitaesmalte sin acetona será inocuo. Estos productos pueden incorporar otros disolventes cuya compatibilidad con el tejido también debe comprobarse.

Cómo retirar la mancha

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda identificar el tipo de mancha antes de elegir un tratamiento. Utilizar un producto demasiado agresivo puede empeorar el problema.

Si el esmalte todavía está húmedo, conviene retirar cuidadosamente el exceso con papel absorbente, sin extenderlo. Frotar con fuerza puede hacer que penetre más entre las fibras.

Cuando la mancha se ha secado, puede intentarse levantar la parte superficial con un utensilio de borde romo. Es importante hacerlo suavemente y sin tirar de los hilos.

Para prendas lavables y compatibles con el producto, el ACI recomienda colocar la mancha boca abajo sobre papel absorbente y aplicar una pequeña cantidad de quitaesmalte por el reverso.

De esta manera, el esmalte disuelto puede transferirse al papel. Conviene cambiarlo cuando se ensucie y detener el procedimiento si aparecen señales de deterioro.

Después, hay que aclarar la zona y dejar que el disolvente se evapore completamente antes de lavar. El producto debe utilizarse en un lugar ventilado y alejado de fuentes de calor.

En tejidos como la seda, determinadas lanas o prendas con acabados especiales, lo más prudente es evitar tratamientos improvisados. Su resistencia depende de la composición y del tinte.

Tide recomienda acudir a una tintorería cuando se trate de prendas delicadas o que únicamente admitan limpieza profesional, en lugar de experimentar con diferentes disolventes.

No todas las manchas salen

Además, no todas las manchas de esmalte pueden eliminarse completamente. Cuando el producto se endurece y queda adherido a las fibras, retirarlo puede resultar especialmente complicado.

Por tanto, el error no está necesariamente en utilizar quitaesmalte, sino en hacerlo sin comprobar antes el material. Un producto que funciona sobre una camiseta resistente puede estropear una prenda delicada que inicialmente solo tenía una pequeña mancha.