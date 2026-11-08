Una mujer con un chubasquero sonriendo. iStock

Ni perfumes ni abrillantadores: el detergente que recomiendan los expertos para lavar estas chaquetas de entretiempo

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LO ESENCIAL Las claves Los detergentes convencionales, en polvo o suavizantes pueden estropear el acabado repelente al agua (DWR) de las chaquetas impermeables. Marcas como GORE-TEX y Patagonia recomiendan usar poca cantidad de detergente líquido suave, sin perfumes, colorantes ni abrillantadores. Es fundamental revisar siempre la etiqueta de la prenda, realizar un buen aclarado y secar con calor moderado para reactivar la impermeabilidad. Con el uso y los lavados el tratamiento repelente se desgasta, por lo que puede ser necesario renovarlo mediante sprays específicos.

Lavar una chaqueta impermeable como si fuera una sudadera cualquiera puede parecer lo más sencillo. Sin embargo, utilizar el detergente equivocado puede afectar justo a la propiedad que queremos conservar.

Muchas prendas técnicas llevan un acabado repelente al agua, conocido como DWR. Su función es hacer que las gotas formen pequeñas perlas y resbalen por la superficie.

Patagonia advierte de que algunos detergentes convencionales pueden perjudicar ese acabado. Por eso recomienda utilizar productos pensados para ropa técnica o detergentes líquidos suaves y compatibles.

Puede dejar residuos

La impermeabilidad de una chaqueta no depende únicamente de su membrana interior. El tejido exterior también necesita repeler el agua para no empaparse rápidamente.

GORE-TEX explica que el DWR evita que la capa exterior absorba agua. Cuando deja de funcionar, la prenda puede seguir siendo impermeable, pero sentirse más fría y pesada.

La suciedad, los aceites corporales y determinados detergentes pueden reducir ese rendimiento. Por eso lavar correctamente la prenda forma parte también de su mantenimiento.

GORE-TEX recomienda utilizar una pequeña cantidad de detergente líquido. También aconseja evitar detergentes en polvo, suavizantes y lejía con cloro.

La etiqueta sigue mandando

Patagonia va un paso más allá y recomienda productos sin colorantes, perfumes, blanqueadores ni abrillantadores ópticos. Un detergente suave para piel sensible puede ser una alternativa compatible.

El suavizante es especialmente problemático. GORE-TEX Professional señala que puede perjudicar tanto la impermeabilidad como el rendimiento del tratamiento repelente al agua.

Eso no significa que todas las prendas impermeables deban lavarse exactamente igual. La composición, la membrana y el acabado pueden cambiar mucho entre fabricantes.

Por eso lo primero es consultar siempre la etiqueta interior. GORE-TEX recomienda seguir las instrucciones concretas de cada prenda antes de elegir temperatura, programa o secado.

En muchos modelos se permite lavar alrededor de 40 ºC. También suele recomendarse utilizar poca cantidad de detergente y aclarar bien para evitar residuos.

Algunas marcas aconsejan incluso realizar un aclarado adicional. Así se reduce la posibilidad de que queden restos de producto sobre la superficie técnica.

El secado también tiene importancia. En determinadas prendas, aplicar calor moderado después del lavado ayuda a reactivar el tratamiento DWR.

Patagonia recomienda secar muchas chaquetas impermeables con calor bajo o moderado, siempre que la etiqueta lo permita. Ese paso puede ayudar a recuperar la repelencia al agua.

Detergente adecuado

Si después el agua ya no forma gotas sobre la superficie, puede ser necesario renovar el tratamiento repelente. Existen productos específicos en spray o para aplicar durante el lavado.

GORE-TEX aclara que el DWR no dura para siempre. Con el uso y los lavados puede perder eficacia y necesitar una nueva aplicación.

Por eso lavar una chaqueta impermeable no consiste simplemente en meterla con el resto de la ropa. Elegir el detergente adecuado también forma parte del cuidado.

Un producto demasiado agresivo puede dejar la chaqueta limpia, pero afectar a su rendimiento. En ropa técnica, limpiar bien significa también conservar aquello para lo que fue diseñada.