Por qué debemos lavar los abrigos separados del resto de la colada: los expertos explican por qué es tan importante

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LO ESENCIAL Las claves Cada tipo de abrigo requiere cuidados específicos según su material (lana, plumas o impermeables) para evitar deformaciones, pérdida de volumen o deterioro del tejido. En las prendas de lana, a menudo basta con ventilarlas y cepillarlas; si se lavan a máquina, debe hacerse con un programa delicado, detergente suave y secado en horizontal. Para abrigos acolchados de plumas se sugiere usar secadora a baja temperatura con pelotas de tenis para recuperar el volumen, mientras que en prendas impermeables hay que evitar el suavizante. Se aconseja no sobrecargar el tambor de la lavadora para que el agua y el detergente circulen bien, además de revisar siempre las etiquetas del fabricante.

Con la llegada del frío, los abrigos vuelven a ocupar un lugar importante en el armario. Sin embargo, después de varios meses guardados o tras utilizarlos durante semanas, surge una duda habitual: cómo lavarlos sin estropear el tejido.

Aunque resulte tentador meterlos en la lavadora junto con el resto de la ropa, no todos los abrigos admiten el mismo tratamiento. La temperatura, el detergente y el secado pueden influir en su durabilidad.

Los especialistas en cuidado textil advierten de que el material es uno de los factores más importantes. Una prenda de lana, un plumífero y una chaqueta impermeable necesitan cuidados diferentes para conservar sus propiedades.

Cómo lavar los abrigos de lana

La organización internacional Woolmark, especializada en el cuidado y certificación de productos de lana, explica que este material posee características naturales que lo hacen resistente a los olores y a determinadas manchas.

Por eso, los abrigos de lana no siempre necesitan lavarse después de utilizarlos. En ocasiones, ventilarlos y retirar la suciedad superficial con un cepillo suave puede ser suficiente.

Cuando necesitan una limpieza más profunda, conviene consultar la etiqueta. Algunas prendas admiten programas especiales de lavadora, mientras que otras requieren un lavado manual o una limpieza profesional.

Según Woolmark, las prendas de lana que permiten el lavado a máquina deben limpiarse con un programa delicado y detergente suave. El calor y la agitación excesiva pueden favorecer el encogimiento.

El secado también importa

La combinación de humedad, calor y movimiento puede provocar el apelmazamiento de determinadas fibras. Este riesgo aumenta cuando la lana no ha recibido tratamientos específicos que permitan su lavado doméstico.

Además, muchas prendas de lana deben secarse en horizontal, sobre una superficie adecuada. De esta manera, se evitan deformaciones provocadas por el peso del tejido húmedo.

En los abrigos acolchados con plumas, el problema es diferente. El relleno puede apelmazarse durante el lavado, formando pequeños grupos que dificultan recuperar su volumen original.

Patagonia recomienda utilizar un detergente específico para plumón y un programa suave, siempre que la etiqueta permita lavar la prenda a máquina.

Para el secado, Patagonia aconseja utilizar una secadora a baja temperatura y añadir dos pelotas de tenis limpias. Su movimiento ayuda a separar las plumas y recuperar el volumen del relleno.

Sin embargo, este procedimiento no sirve para todos los abrigos acolchados. Algunos contienen fibras sintéticas o materiales exteriores que necesitan cuidados diferentes, por lo que conviene revisar las instrucciones del fabricante.

Las chaquetas impermeables también requieren atención. GORE-TEX, fabricante de tejidos técnicos, advierte de que el suavizante puede perjudicar el rendimiento de estas prendas y recomienda evitar su utilización.

En su lugar, aconseja utilizar una pequeña cantidad de detergente líquido y aclarar correctamente. Para muchas de sus prendas, recomienda lavados a 40 ºC, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cuidado con el calor

Estos cuidados ayudan a conservar el tratamiento repelente al agua de numerosas chaquetas técnicas. Cuando pierde eficacia, las gotas dejan de resbalar fácilmente sobre el tejido exterior.

En determinados modelos, el calor moderado durante el secado puede ayudar a reactivar ese tratamiento. Sin embargo, no todas las prendas admiten secadora, por lo que es imprescindible comprobarlo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que las prendas delicadas, especialmente las confeccionadas con lana o cachemira, pueden deteriorarse cuando se lavan sin respetar sus características.

Antes de introducir un abrigo en la lavadora, conviene comprobar su composición, la temperatura máxima y las indicaciones de secado. También es recomendable vaciar los bolsillos y cerrar las cremalleras.

Evitar sobrecargar la lavadora

Otro aspecto importante es el tamaño de la prenda. Un abrigo voluminoso necesita espacio suficiente dentro del tambor para que el agua y el detergente circulen correctamente.

Por tanto, lavar todos los abrigos de la misma manera puede acortar su vida útil. Conocer el material y seguir las recomendaciones de mantenimiento ayuda a conservar su forma, su aspecto y sus propiedades durante más tiempo.