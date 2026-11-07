El error de planchar una camiseta que todavía tiene manchas: el calor puede hacer que sean difíciles de eliminar

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LO ESENCIAL Las claves Planchar una prenda que aún conserva manchas puede hacer que los residuos se adhieran con más fuerza a las fibras debido a las altas temperaturas. Organismos como el American Cleaning Institute recomiendan revisar la ropa al salir de la lavadora y tratar la mancha nuevamente antes de aplicar calor. El método de limpieza depende del origen del residuo; por ejemplo, la grasa requiere pretratamiento con detergente y la sangre reciente exige agua fría. Incluso los restos de jabón mal aclarados pueden reaccionar con el calor de la plancha y generar decoloraciones o marcas permanentes en los tejidos.

Planchar una camiseta con una pequeña mancha puede parecer inofensivo si la prenda ya está limpia y seca. El problema es que el calor puede complicar después la eliminación de algunos residuos.

El American Cleaning Institute recomienda comprobar siempre que una mancha haya desaparecido antes de secar o planchar la ropa. Si sigue visible, conviene volver a tratarla primero.

No todas las manchas están formadas por lo mismo. Sangre, grasa, sudor, alimentos o cosméticos reaccionan de manera diferente al agua, al detergente y a la temperatura.

El calor puede fijar

En algunos casos, el calor puede hacer que los restos se adhieran con más fuerza a las fibras. La Universidad de Georgia advierte, por ejemplo, de que las manchas de sangre fijadas por calor resultan más difíciles de retirar.

El American Cleaning Institute da una recomendación similar con la secadora. Si una mancha permanece después del lavado, aconseja repetir el tratamiento y no aplicar calor hasta eliminarla.

La plancha puede alcanzar temperaturas mucho más altas que un lavado normal. Por eso no conviene pasarla directamente sobre una zona que todavía presenta restos visibles.

También pueden aparecer marcas que antes pasaban desapercibidas. La Universidad de Georgia señala que incluso restos de jabón mal aclarados pueden generar decoloraciones durante el planchado.

Hay que tratar la mancha

Lo más recomendable es revisar la prenda cuando sale de la lavadora. Si la marca sigue ahí, es mejor actuar antes de dejarla secar por completo.

El ACI aconseja pretratar las manchas con un producto adecuado y después lavar siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si persisten, puede ser necesario repetir el proceso.

El método depende siempre del origen. Una mancha de grasa necesita un tratamiento distinto de una de sangre, chocolate, maquillaje o hierba.

Para la grasa, por ejemplo, el ACI recomienda aplicar previamente detergente líquido o un quitamanchas. En el caso de la sangre reciente, aconseja empezar con agua fría.

También importa el tejido. Algodón, poliéster, lana o seda pueden admitir temperaturas y productos muy diferentes.

Por eso conviene consultar siempre la etiqueta antes de utilizar quitamanchas, lejía o agua muy caliente. Un tratamiento inadecuado puede dañar la prenda antes de eliminar la marca.

Si la mancha desaparece después del segundo lavado, entonces sí puede secarse y plancharse normalmente. Antes de aplicar calor, conviene comprobarla con buena luz.

La Universidad Estatal de Mississippi da una recomendación sencilla: no meter una prenda en la secadora hasta estar seguro de que la mancha ha desaparecido completamente.

La misma precaución resulta útil con la plancha. El calor puede convertir una mancha todavía tratable en otra mucho más resistente.

Por eso, antes de empezar a planchar, merece la pena mirar bien la camiseta. Si todavía queda una marca, lo mejor no es pasar la plancha por encima, sino volver primero al lavado.