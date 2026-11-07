Una persona en pijama junto a una lavadora. iStock

El error que cometes cada mañana al quitarte el pijama (y por qué los expertos piden que dejes de hacerlo)

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LO ESENCIAL Las claves Los expertos de la ACI y UNIR recomiendan lavar el pijama tras tres o cuatro usos en condiciones normales, ya que no se expone a los mismos factores que la ropa de calle. Es aconsejable reducir la frecuencia a uno o dos usos en verano, ante una sudoración excesiva, en procesos infecciosos o si se viste directamente sin ropa interior. Resulta fundamental ventilar el pijama entre noches y asegurarse de que se seca completamente antes de guardarlo para evitar la proliferación de microorganismos.

Ponerse un pijama limpio cada noche puede parecer una de las mejores maneras de mantener la higiene. Sin embargo, aunque muchas personas acostumbran a meterlo en la lavadora después de utilizarlo, no siempre es necesario lavarlo a diario.

A diferencia de otras prendas, los pijamas suelen utilizarse exclusivamente para dormir, durante unas horas en las que apenas estamos en contacto con superficies exteriores. Esto permite espaciar los lavados.

Los especialistas explican que la frecuencia depende de factores como la sudoración, el tejido y los hábitos personales. De hecho, un pijama puede utilizarse varias noches sin necesidad de lavarlo después de cada uso.

Cada cuánto lavar el pijama

El American Cleaning Institute (ACI), organización estadounidense especializada en higiene y limpieza, recomienda lavar los pijamas después de tres o cuatro usos. Este intervalo puede ampliarse si la persona se ducha antes de acostarse.

Aunque durante la noche el cuerpo libera sudor, grasa y células muertas, la acumulación de estos residuos no obliga necesariamente a lavar la prenda cada mañana.

María Dolores Cima Cabal, profesora e investigadora de biología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica en Vogue España que los pijamas no están expuestos a las mismas condiciones que la ropa diaria.

Por eso, considera razonable lavarlos después de tres o cuatro usos. Sin embargo, cuando existe sudoración abundante, recomienda reducir ese intervalo a uno o dos usos.

El verano cambia necesidades

Paloma Reche Sainz, profesora de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, recuerda que la época del año también modifica las necesidades de limpieza.

Durante el verano, las temperaturas elevadas pueden provocar mayor sudoración nocturna. Por eso, el pijama acumula humedad con más facilidad y puede necesitar lavados más frecuentes.

La especialista también destaca la importancia del material. El algodón, la seda y algunas fibras sintéticas presentan características diferentes y no acumulan la humedad y los olores de la misma manera.

Algunos tejidos sintéticos pueden retener con mayor facilidad grasas corporales y olores. Por eso, la composición del pijama también debe tenerse en cuenta al decidir cuándo lavarlo.

Cuándo cambiarlo antes

Aunque los tres o cuatro usos sirven como orientación, existen situaciones que requieren cambiar la prenda antes. La primera es evidente: cuando presenta manchas, mal olor o está húmeda por el sudor.

También conviene extremar la higiene durante una enfermedad infecciosa, especialmente cuando existe fiebre o sudoración intensa. En estas circunstancias, las necesidades de lavado pueden ser diferentes.

Otro aspecto importante es cómo se utiliza el pijama. Si se lleva directamente sobre la piel y sustituye a la ropa interior, el ACI recomienda lavarlo después de cada uso.

Carolyn Forté, especialista en limpieza del Good Housekeeping Institute, también considera razonable lavar el pijama después de tres o cuatro usos, siempre que no exista sudoración excesiva.

Esto no significa que haya que esperar obligatoriamente tres o cuatro noches. Quienes prefieran ponerse un pijama limpio cada día pueden seguir haciéndolo sin ningún problema.

Sin embargo, lavarlo después de cada uso no es una exigencia general de higiene. Lo importante es adaptar la frecuencia a las condiciones en las que se utiliza.

Además de la frecuencia, conviene elegir correctamente el programa de lavado. No todos los tejidos necesitan la misma temperatura, y utilizar agua demasiado caliente puede deteriorar algunas prendas.

Paloma Reche recomienda prestar atención a la composición del pijama y evitar el exceso de detergente. Los residuos que quedan entre las fibras pueden provocar molestias en personas con piel sensible.

La importancia del secado

María Dolores Cima también destaca la necesidad de secar correctamente los pijamas. Guardarlos cuando todavía están húmedos puede favorecer la proliferación de microorganismos.

Además, conviene ventilarlos entre un uso y otro, en lugar de dejarlos amontonados sobre la cama o dentro del armario. Así se facilita la eliminación de la humedad nocturna.

En definitiva, lavar el pijama todos los días no es imprescindible para todo el mundo. La frecuencia adecuada depende de la sudoración, el material y las condiciones de uso.

Tres o cuatro noches pueden ser una referencia razonable, siempre que el pijama permanezca limpio y seco. Si aparece mal olor, humedad o suciedad visible, lo recomendable es lavarlo antes.