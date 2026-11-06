El error de utilizar un quitamanchas sin comprobar antes el tejido: puede alterar el color de algunas prendas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Aplicar un quitamanchas directo en la ropa puede eliminar la suciedad pero también alterar los tintes y decolorar la prenda. El American Cleaning Institute y Clorox recomiendan probar siempre el producto en una zona poco visible, como una costura interior, antes de aplicarlo. Es fundamental revisar las etiquetas de la prenda y del producto, ya que tejidos como la lana, seda o elastano no admiten ciertos blanqueadores. No se deben mezclar distintos productos ni sobrepasar el tiempo de actuación indicado por el fabricante para evitar daños irreversibles en el tejido.

Encontrar una mancha en una camisa puede llevar a aplicar directamente el quitamanchas y dejarlo actuar. El problema es que no todos los productos son compatibles con todos los tejidos ni con todos los tintes.

Un quitamanchas puede eliminar la suciedad y, al mismo tiempo, alterar el color de la prenda. Por eso conviene comprobar primero tanto la etiqueta del producto como la de cuidado de la ropa.

El American Cleaning Institute recomienda probar siempre el producto en una zona poco visible. Una costura interior permite comprobar si el tejido pierde color antes de tratar la mancha principal.

El color puede cambiar

La resistencia del color depende del tipo de tinte y de cómo se haya aplicado al tejido. Dos camisetas del mismo tono pueden reaccionar de forma diferente al mismo producto.

Clorox explica que esta resistencia no puede determinarse simplemente mirando la prenda. Por eso recomienda realizar una prueba previa cuando existe riesgo de decoloración.

El procedimiento es sencillo. Se aplica una pequeña cantidad del producto en una parte interior, se deja actuar según las instrucciones y después se comprueba si el color ha cambiado.

Si la zona se aclara, destiñe o cambia de tono, el producto no debería utilizarse sobre la mancha visible. Hacer la prueba en una parte escondida evita estropear toda la prenda.

La etiqueta indica qué usar

Los productos con agentes blanqueadores necesitan todavía más cuidado. La lejía con hipoclorito, por ejemplo, puede alterar determinados tintes aunque el tejido soporte perfectamente el lavado normal.

Clorox señala además que materiales como lana, seda, cuero o prendas con elastano no deben tratarse con lejía común. La composición del tejido importa tanto como el color.

No todos los quitamanchas contienen los mismos ingredientes. Algunos incorporan enzimas, otros oxígeno activo y otros utilizan sustancias diseñadas para determinados tipos de manchas.

El American Cleaning Institute insiste en seguir las instrucciones del envase. La etiqueta indica tanto la forma correcta de aplicación como los tejidos sobre los que no debería utilizarse.

También conviene mirar los símbolos de la prenda. Si indica que no admite blanqueador, no debería aplicarse un producto de este tipo sin comprobar previamente su compatibilidad.

Incluso los productos denominados seguros para el color deben probarse cuando existe alguna duda. Clorox recomienda hacerlo sobre cada color si la prenda combina varios tonos.

El tiempo de actuación también importa. Dejar un quitamanchas durante mucho más tiempo del indicado no significa necesariamente que vaya a eliminar mejor la suciedad.

Un contacto excesivamente prolongado puede afectar a algunos acabados o tintes. Por eso conviene respetar siempre las instrucciones y aclarar cuando el fabricante lo indique.

No mezcles productos

Tampoco hay que mezclar varios productos esperando aumentar su eficacia. Algunas combinaciones pueden dañar el tejido y otras incluso generar reacciones químicas peligrosas.

Si la mancha no desaparece en el primer intento, es mejor repetir un tratamiento compatible. Cambiar directamente a otro producto más agresivo puede terminar dejando una zona más clara.

El error, por tanto, ocurre antes incluso de empezar a lavar. Utilizar el primer quitamanchas que tenemos a mano puede solucionar una marca y crear otra.

Una pequeña prueba en una costura interior tarda apenas unos minutos. Y puede evitar que una mancha discreta termine convertida en una decoloración imposible de ocultar.