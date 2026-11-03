El error de meter el edredón en una lavadora pequeña: por qué puede salir mal lavado aunque uses detergente

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LO ESENCIAL Las claves Meter un edredón demasiado comprimido en la lavadora impide la correcta circulación del agua y del detergente, haciendo que salga mal lavado. Marcas como Samsung, Whirlpool o Bosch recomiendan no sobrecargar la máquina, usar programas específicos y lavar el edredón de forma individual. El peso en seco no es la única referencia: el volumen y la absorción de agua aumentan la carga, lo que dificulta el aclarado y el centrifugado. Echar más detergente no soluciona la falta de espacio y puede dejar residuos molestos en el tejido por un aclarado deficiente.

Meter un edredón en la lavadora de casa puede parecer una forma sencilla de ahorrar una visita a la lavandería. El problema aparece cuando apenas cabe dentro del tambor y hay que empujarlo para cerrar la puerta.

En ese momento, el detergente deja de ser la cuestión principal. Si el edredón queda demasiado comprimido, el agua no puede circular bien por todas sus capas y algunas zonas pueden salir peor lavadas.

Samsung recomienda utilizar lavadoras de gran capacidad para prendas voluminosas y evitar sobrecargar la máquina. Un tambor demasiado lleno reduce el espacio necesario para que agua, detergente y tejido se muevan correctamente.

El edredón necesita espacio

Un edredón ocupa mucho más volumen que una carga normal de camisetas o pantalones. Además, cuando absorbe agua aumenta notablemente su peso dentro de la máquina.

Eso obliga al tambor a mover una carga grande y pesada durante todo el ciclo. Si apenas queda espacio libre, el tejido no puede desplazarse ni voltearse de forma adecuada.

Samsung explica que una lavadora sobrecargada puede perder eficacia porque la ropa y el detergente no disponen de suficiente espacio para moverse. También aumenta el esfuerzo que soporta el aparato cuando la carga se moja.

El resultado puede ser un edredón limpio por fuera y peor lavado en las zonas interiores. El agua puede no atravesar de manera uniforme todo el relleno.

No todos caben igual

También pueden quedar restos de detergente. Whirlpool advierte de que una carga excesiva dificulta tanto la circulación del producto como su posterior aclarado.

Añadir más detergente no soluciona ese problema. Al contrario, una dosis excesiva puede generar más residuos si después no hay suficiente agua ni movimiento para eliminarlos.

La capacidad de una lavadora se expresa normalmente en kilos de ropa seca. Sin embargo, dos prendas con el mismo peso pueden ocupar volúmenes completamente distintos.

Un edredón grueso puede llenar prácticamente todo el tambor antes incluso de mojarse. Por eso no basta con comprobar únicamente que su peso esté dentro del límite indicado por la máquina.

Samsung aconseja utilizar el programa específico para ropa de cama cuando el modelo lo incluya. Estos ciclos están diseñados para trabajar mejor con cargas voluminosas.

Bosch también establece límites específicos para los programas de edredones. En uno de sus modelos, por ejemplo, fija una carga máxima de 2,5 kilos para rellenos sintéticos y de 2 kilos para plumón.

Esto demuestra que la capacidad general de la lavadora no siempre coincide con la capacidad recomendada para un edredón. El manual del aparato sigue siendo la referencia más fiable.

También hay que mirar la etiqueta del propio textil. Algunos rellenos pueden lavarse a máquina, mientras que otros necesitan programas delicados, temperaturas concretas o incluso limpieza profesional.

Necesita espacio

Samsung recomienda lavar los edredones por separado y utilizar un detergente suave. En algunos casos puede ser necesario realizar un aclarado adicional para eliminar completamente los restos de producto.

El centrifugado también puede dar problemas si la carga queda desequilibrada. Whirlpool advierte de que las prendas voluminosas pueden reducir la velocidad de centrifugado y salir mucho más mojadas.

Por eso, si el edredón entra solo después de comprimirlo con fuerza, probablemente la lavadora sea demasiado pequeña para lavarlo correctamente.

La solución no consiste en echar más jabón ni elegir automáticamente el programa más largo. Lo importante es que el tejido tenga espacio suficiente para moverse, empaparse, aclararse y centrifugarse.

A veces, una lavadora puede cerrar perfectamente con el edredón dentro y, aun así, no tener capacidad real para lavarlo bien.