El error de tender la ropa deportiva sobre el radiador: por qué el calor puede deteriorar sus fibras elásticas

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LO ESENCIAL Las claves Secar la ropa deportiva directamente en el radiador o con calor elevado deteriora progresivamente fibras elásticas como el elastano o spandex. Grandes marcas del sector como Nike, Adidas, Under Armour y Patagonia recomiendan el lavado con agua fría y el secado al aire libre. El exceso de calor afecta también a estampados, logotipos termosellados, adhesivos y a las propiedades del tejido para evacuar el sudor. El uso de suavizantes también se desaconseja, ya que deja residuos en las fibras técnicas que reducen su capacidad de transpiración.

Llegar de entrenar, poner una lavadora y dejar los leggings o la camiseta técnica sobre el radiador parece una solución perfecta cuando hace frío. En pocas horas están secos y listos para volver a usarse. El problema es que esa costumbre puede acortar su vida útil.

La razón está en sus materiales. Buena parte de la ropa deportiva combina poliéster, poliamida y pequeñas proporciones de elastano, también conocido como spandex.

Esta última fibra permite que los leggings recuperen su forma, una camiseta de compresión se ajuste al cuerpo o un sujetador deportivo mantenga la sujeción. Sin embargo, el calor elevado puede deteriorar su elasticidad.

El problema del calor

Nike recomienda evitar el secado a alta temperatura porque puede deteriorar los tejidos elásticos y modificar su ajuste. Adidas ofrece un consejo similar para sus sujetadores deportivos: secarlos al aire.

El radiador plantea un problema parecido. La ropa recibe calor directo durante bastante tiempo y algunas zonas pueden alcanzar temperaturas superiores a las de un secado normal al aire.

Under Armour explica que el agua caliente puede dañar las fibras elásticas de sus prendas de compresión y reducir su capacidad de ajuste.

Por eso recomienda lavarlas con agua fría y evitar temperaturas elevadas.

Un desgaste progresivo

La propia industria de la fibra elástica reconoce este problema. LYCRA señala que la exposición al calor puede afectar al ajuste, la recuperación de la forma y la durabilidad de las prendas que contienen elastano.

El deterioro no tiene por qué aparecer después de un único secado. Lo más habitual es que se produzca poco a poco, especialmente cuando la exposición al calor se convierte en una rutina.

Unas mallas pueden empezar a quedar más flojas en las rodillas, la cintura puede perder elasticidad o un sujetador deportivo ofrecer menos sujeción.

Son cambios que también pueden estar relacionados con los lavados y secados agresivos.

La ropa técnica incorpora otros elementos sensibles, como estampados, logotipos termosellados, adhesivos o acabados destinados a gestionar el sudor. El exceso de temperatura también puede afectar a estos componentes.

Por eso, Patagonia recomienda tender la ropa siempre que sea posible. Si resulta necesario utilizar una secadora, aconseja recurrir a temperaturas bajas, salvo que las instrucciones de la prenda indiquen otra cosa.

Otro error frecuente consiste en utilizar suavizante para eliminar los olores de la ropa deportiva.

Aunque pueda parecer útil, numerosos fabricantes desaconsejan su empleo en tejidos técnicos.

Cómo secar la ropa deportiva

Patagonia explica que los suavizantes pueden dejar residuos sobre las fibras y reducir su capacidad de evacuar humedad. Under Armour también recomienda evitarlos porque pueden perjudicar las propiedades del tejido.

Eso no significa que una prenda sintética vaya a estropearse automáticamente por pasar unas horas cerca de un radiador.

Su resistencia depende de la composición, la temperatura alcanzada y el tiempo de exposición.

Sin embargo, convertirlo en costumbre puede acelerar el desgaste. Una alternativa es retirar el exceso de agua y colocar la ropa en un tendedero, dentro de una habitación ventilada y lejos del calor directo.

Atención a los sujetadores

Los tejidos deportivos suelen estar diseñados para secarse con rapidez, por lo que no siempre necesitan fuentes de calor adicionales. Dejarlos extendidos en un lugar ventilado suele ser suficiente.

En el caso de los sujetadores deportivos, Nike recomienda secarlos sobre una superficie plana o un tendedero. También aconseja evitar colgarlos por los tirantes, ya que el peso de la prenda húmeda puede estirarlos.

La importancia del cuidado

La ropa deportiva necesita cuidados diferentes a los de una camiseta corriente de algodón. Sus fibras están diseñadas para estirarse, recuperar su forma, evacuar sudor y mantenerse ajustadas al cuerpo.

Por eso, aunque colocar unos leggings directamente sobre el radiador parezca la solución más rápida, secarlos al aire suele ser una alternativa más respetuosa con sus materiales. Un poco más de tiempo en el tendedero puede ayudar a conservar su elasticidad durante más tiempo.