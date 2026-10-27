Ha llegado a Primark la colección de tazas de desayuno más especial del otoño: precios desde 4,50 euros

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LO ESENCIAL Las claves Primark lanza una nueva colección de tazas y vasos de desayuno inspirados en la Navidad y el otoño. La línea incluye diseños variados como Papá Noel, árboles navideños, casitas de caramelos en tonos pastel y El Grinch. La colección cuenta con precios asequibles para el hogar que parten desde los 4,50 euros hasta los 7 euros. Además de las tazas de cerámica, la selección incorpora opciones como vasos acanalados con pajita.

La temporada más esperada del año ya ha comenzado, y con ello, llegan las tazas de desayuno más especiales y originales. Con la Navidad cada vez más cerca, Primark ha lanzado una colección de tazas y vasos que convierte el primer café de la mañana en un pequeño ritual lleno de espíritu festivo.

Diseños con forma de árbol de Navidad, detalles inspirados en los dulces típicos de estas fechas y personajes tan conocidos como El Grinch protagonizan una selección pensada para quienes disfrutan cuidando cada detalle de su hogar.

La firma irlandesa vuelve a demostrar que los pequeños accesorios pueden marcar la diferencia en la decoración. Además de resultar prácticas para el día a día, estas tazas son una forma sencilla de dar un toque navideño al día a día, con precios que parten de los 4,50 euros.

Tazas de desayuno. Primark.

La figura de Papá Noel, disponible por 6 euros, es una de las grandes protagonistas de la decoración navideña y también se traslada a esta taza roja de Primark.

Su diseño con forma del popular personaje es ideal para quienes quieren dar un toque divertido a sus desayunos y empezar el día con un guiño a las fiestas. Una propuesta que, además de práctica, puede convertirse en uno de los complementos más llamativos de la mesa.

Los árboles de Navidad también encuentran su lugar en esta colección a través de una taza de cerámica multicolor con su característica silueta, disponible por 7 euros.

Es una alternativa original a las tazas tradicionales, especialmente para quienes disfrutan incorporando pequeños detalles temáticos a la decoración de su hogar.

Para aquellos que prefieren los diseños navideños más clásicos, Primark propone una taza roja decorada con un árbol de Navidad y lunares, por solo 4,50 euros.

Los tonos pastel también tienen cabida en la decoración navideña. Primark vende por 6 euros una taza rosa inspirada en una tienda de caramelos que apuesta por una estética dulce y original que se aleja de los colores más habituales de estas fechas.

El personaje más gruñón de la Navidad también tiene su propia taza en esta colección. De color verde y con un asa inspirada en un bastón de caramelo, este diseño de El Grinch es una alternativa para quienes prefieren los accesorios con personalidad y los personajes icónicos de las fiestas.

Por último, la selección incluye también una alternativa para quienes buscan algo distinto a las tazas tradicionales navideñas: un vaso rosa acanalado con pajita para bebidas de todo tipo, a la venta por 7 euros.