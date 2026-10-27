Acaba de llegar a Lidl el calefactor para afrontar el frío más barato de la temporada: está disponible por 29,99 euros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Lidl ha lanzado un calefactor cerámico de pared de la marca Tronic a un precio muy accesible de 29,99 euros. Cuenta con dos niveles de potencia (1.150 W y 2.000 W), sistema de calentamiento rápido y un modo ventilador sin calor. Su diseño compacto mide 50x17x11 cm e incluye pantalla LED frontal para un control fácil de la temperatura. Se instala fijado a la pared e incluye un mando a distancia para gestionar todas sus funciones cómodamente.

Con la llegada del frío, mantener una temperatura agradable en casa vuelve a ser una de las prioridades de cara a los próximos meses.

Para quienes buscan una alternativa más económica que la calefacción habitual, Lidl ha lanzado un calefactor cerámico de pared que permite calentar el ambiente sin ocupar espacio en el suelo ni dejarse el sueldo del mes.

El aparato, de la marca Tronic, apuesta por un diseño compacto que recuerda al de un pequeño aire acondicionado. Y lo mejor de todo, es que está disponible por menos de 30 euros.

Calefactor cerámico de pared. Lidl.

Uno de los aspectos más destacados de este calefactor es su sistema de calentamiento cerámico, diseñado para generar calor con rapidez.

Este tipo de tecnología resulta especialmente práctico cuando se quiere acondicionar una habitación antes de utilizarla, por ejemplo, para evitar la sensación de frío al entrar en el baño por la mañana o al salir de la ducha.

Su función es proporcionar calor localizado, por lo que conviene entenderlo como un complemento a la calefacción habitual y no como un sustituto para climatizar toda la casa.

El dispositivo cuenta con dos niveles de potencia: uno de 1.150 vatios y otro de 2.000 vatios. El primero permite utilizarlo con una intensidad menor, mientras que el segundo está pensado para alcanzar una temperatura agradable en menos tiempo.

En cuanto a sus dimensiones, mide aproximadamente 50 centímetros de ancho, 17 de alto y 11 de fondo. Este formato alargado facilita su colocación en la pared sin que sobresalga demasiado.

La instalación requiere fijarlo mediante los elementos de anclaje correspondientes, por lo que es importante elegir una ubicación adecuada.

El calefactor incorpora también una pantalla LED frontal desde la que consultar la temperatura y los ajustes seleccionados.

A ello se suma un modo ventilador, que permite mover el aire sin activar la función de calefacción y ampliar así sus posibilidades de uso durante las épocas más calurosas.

Control remoto

El mando a distancia es otro de los elementos que facilitan el manejo del calefactor. Gracias a este accesorio, es posible controlar sus funciones sin tener que acercarse al aparato instalado en la pared.

Este sistema de control, junto con la pantalla digital, permite ajustar el funcionamiento del equipo con mayor comodidad en el día a día.