Para que las sábanas blancas no amarilleen, no basta con utilizar lejía: también importa cómo las lavas y las guardas

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LO ESENCIAL Las claves El amarilleo de las sábanas blancas se debe a la acumulación de sudor y grasa corporal que no se eliminan bien durante el lavado y se oxidan al guardarlas. El uso excesivo o incorrecto de lejía no siempre soluciona el problema e incluso puede provocar manchas amarillas en tejidos delicados o sintéticos. Para un correcto mantenimiento conviene usar suficiente detergente, evitar sobrecargar la lavadora y elegir la temperatura máxima permitida por el tejido. Es fundamental asegurar un secado total de las prendas y evitar guardarlas con humedad o en bolsas herméticas dentro de armarios sin ventilación.

Una sábana blanca puede salir impecable de la lavadora y, meses después, aparecer con ese tono amarillento que parece imposible de quitar. La reacción habitual es echar más lejía en el siguiente lavado. Sin embargo, el problema no siempre se resuelve aumentando la cantidad de blanqueador.

El amarilleo puede tener varias causas, y muchas empiezan mucho antes de guardar las sábanas en el armario.

El American Cleaning Institute señala que uno de los motivos habituales es la acumulación de suciedad corporal, especialmente grasas y otros residuos que no han sido retirados completamente durante el lavado. Una cantidad insuficiente de detergente, una temperatura demasiado baja para el tejido o una carga excesiva también pueden favorecer que esos restos permanezcan adheridos.

Con el paso del tiempo, lo que parecía una sábana perfectamente limpia puede empezar a cambiar de color.

La lejía no corrige

La lejía con hipoclorito puede ayudar a mantener blancos determinados tejidos, pero no es adecuada para todos.

El American Cleaning Institute recomienda comprobar siempre la etiqueta de cuidado porque fibras como la lana, la seda o tejidos con elastano pueden dañarse con este producto. Además, los blanqueadores funcionan mejor para mantener el blanco que para solucionar por sí solos un amarilleo muy avanzado.

Incluso una sábana de algodón puede estropearse si se utiliza lejía de forma incorrecta. Las soluciones excesivamente concentradas o aplicadas directamente sobre el tejido pueden provocar daños y decoloraciones. Clorox señala que un mal uso del hipoclorito puede llegar a producir manchas amarillas difíciles de revertir y recomienda respetar siempre la dosis, la dilución y el tiempo de contacto indicados.

Por eso “más lejía” no significa necesariamente “más blanco”. También importa el lavado anterior.

Las sábanas acumulan durante la noche sudor, grasa de la piel, cosméticos y otros residuos orgánicos. Si una parte permanece en las fibras cuando se guardan, puede oxidarse lentamente y terminar apareciendo como una tonalidad amarillenta.

Clorox explica precisamente que algunas prendas blancas almacenadas pueden desarrollar manchas amarillas meses después porque contenían restos aceitosos que no habían desaparecido totalmente durante el lavado.

Eso convierte el detergente en una parte tan importante de la ecuación como el blanqueador.

Conviene utilizar la cantidad indicada para la carga y elegir la temperatura más alta que permita la etiqueta del tejido, en lugar de asumir que lavar siempre con agua fría es suficiente para cualquier tipo de suciedad.

Tampoco ayuda llenar la lavadora hasta que apenas quede espacio. Si las sábanas están apelmazadas, el agua y el detergente circulan peor y aumenta la posibilidad de que queden residuos. Después llega otro paso que suele pasar inadvertido: el secado.

No conviene guardar ropa de cama que conserve humedad, aunque al tacto parezca prácticamente seca. Los textiles de algodón y lino absorben fácilmente agua ambiental, y los espacios húmedos, cálidos y poco ventilados favorecen el deterioro y la aparición de moho. El Smithsonian recomienda almacenar los textiles en lugares limpios, secos, frescos y con cierta circulación de aire.

El armario también importa. Un espacio cerrado contra una pared húmeda, un sótano o un mueble con poca ventilación puede crear unas condiciones bastante peores que un cajón seco situado dentro de una habitación.

Para almacenamientos largos, tampoco es buena idea encerrar textiles húmedos en bolsas completamente herméticas. El Smithsonian advierte de que la condensación de humedad en determinados envoltorios puede resultar perjudicial y recomienda guardar las piezas limpias y secas, evitando ambientes donde se acumule humedad.

Hay además un hábito sencillo que reduce bastante el riesgo: no guardar las sábanas durante meses si no se han lavado bien antes.

Aunque solo se hayan usado unas pocas noches y aparentemente no estén manchadas, pueden contener grasa corporal suficiente para oxidarse durante el almacenamiento.

Por eso conservar unas sábanas blancas no depende de un único producto milagroso.

Hay que lavarlas con suficiente detergente, no sobrecargar el tambor, utilizar una temperatura compatible con el tejido, aclararlas correctamente, secarlas por completo y guardarlas en un lugar limpio y seco.

La lejía puede ser una herramienta útil cuando la etiqueta permite utilizarla. Pero si una sábana conserva grasa, detergente o humedad y después pasa meses dentro de un armario, ningún blanqueador puede compensar completamente esos errores.

A veces el secreto para que las sábanas sigan blancas no está en lo que añadimos a la lavadora, sino en todo lo que hacemos antes de cerrar la puerta del armario.