Colas en Action para conseguir la cómoda con tres cajones más elegante para este otoño: está disponible por 29,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action vende una cómoda de madera con tres cajones, relieve en el frontal y tiradores dorados por 29,95 euros. El mueble mide 70 cm de ancho, 70 cm de alto y 36 cm de fondo, ideal para dormitorios, recibidores o salones. Soporta un peso máximo de 3 kilos por cajón y 5 kilos en la superficie superior, perfecta para objetos ligeros. Está disponible en dos tonos diferentes: marrón claro y marrón oscuro.

Nuestro estilo de vida ha cambiado y, con él, también lo han hecho nuestras casas. Buscamos espacios más prácticos, muebles que ayuden a mantener el orden y piezas decorativas capaces de renovar una estancia sin necesidad de hacer un gran desembolso.

Los muebles auxiliares son una alternativa para ganar espacio de almacenamiento y dar un cambio de imagen sin demasiado esfuerzo.

Entre las opciones disponibles en Action se encuentra una cómoda de madera que cuesta 29,95 euros. El mueble cuenta con tres cajones, un diseño con relieve y tiradores dorados.

Cómoda de madera. Action.

La cómoda mide 70 centímetros de ancho, 70 de alto y 36 de fondo. Estas dimensiones permiten plantearla como una solución de almacenaje complementaria en habitaciones donde no hay espacio suficiente para colocar un mueble de mayor tamaño.

Su diseño combina un acabado marrón con un frontal de tiras estrechas en relieve. Los tiradores dorados, además, añaden contraste y ayudan a dar personalidad al conjunto.

Los tres cajones permiten guardar ropa, accesorios y otros objetos que usamos en el día a día y mantenerlos organizados fuera de la vista.

Por su formato, puede colocarse en el dormitorio, como complemento al armario; en el recibidor, para guardar pequeños artículos; o incluso en el salón, como mueble auxiliar.

Cómoda de madera. Action.

La parte superior también puede aprovecharse para colocar una lámpara, un marco de fotos o algún elemento decorativo, siempre que se respete el peso máximo indicado por el fabricante.

La ficha del producto establece un máximo de tres kilos por cajón y cinco kilos en la superficie superior. Por tanto, está pensada para guardar objetos relativamente ligeros y no para soportar grandes pesos.

Precio y disponibilidad

La cómoda de madera de Action está disponible por solo 29,95 euros.

El modelo está disponible en dos colores diferentes: marrón claro y oscuro, para poder elegir el más acorde con la decoración de casa.