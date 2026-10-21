Mañana, 22 de octubre, llega a Ikea la solución ideal para aumentar el almacenaje en pisos pequeños por 79,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ikea lanza el tocador Brimnes, una solución de almacenaje pensada para dormitorios pequeños por un precio de 79,99 euros. El mueble incluye una tapa abatible con espejo integrado, compartimentos ocultos y dos cajones de mayor tamaño con topes de seguridad. Cuenta con unas dimensiones compactas de 70 cm de ancho, 42 cm de fondo y 77 cm de alto, permitiendo su uso también como escritorio auxiliar. Acumula casi 1.000 valoraciones de los clientes con una puntuación media de 4,4 sobre 5 estrellas gracias a su diseño y facilidad de montaje.

Tener un tocador en el dormitorio es algo que puede parecer un lujo para muchas familias; y más aún si hablamos de pisos de tamaño reducido.

Sin embargo, Ikea tiene la solución para todas aquellas familias que no pueden permitirse un tocador en sus casas.

Se trata del Brimnes, un mueble blanco de diseño sencillo que incluye espejo, almacenaje y funcionalidad en una pieza. Y lo mejor de todo, por menos de 80 euros.

Tocador Brimnes. Ikea.

Este tocador mide 70 centímetros de ancho, 42 de fondo y 77 de alto, unas dimensiones que facilitan su integración en dormitorios pequeños sin necesidad de reservar demasiado espacio.

Su acabado blanco y diseño minimalista permiten combinarlo con diferentes estilos decorativos, desde ambientes modernos hasta habitaciones más clásicas.

Uno de los detalles más prácticos del Brimnes es su tapa abatible, que esconde un espejo y varios compartimentos para guardar maquillaje, bisutería y otros accesorios de uso diario.

De esta forma, los objetos quedan recogidos cuando no se necesitan y la superficie permanece despejada. A este espacio se suman dos cajones de mayor tamaño, pensados para almacenar otros productos y mantener el orden en el dormitorio.

Tocador Brimnes. Ikea.

Esta distribución permite tener a mano los artículos que se utilizan con más frecuencia sin necesidad de recurrir a cajas organizadoras o incorporar muebles adicionales.

Además, los cajones cuentan con topes de seguridad para evitar que se salgan por completo al abrirlos, un detalle práctico para el uso cotidiano.

Aunque está diseñado como tocador, el modelo Brimnes también puede utilizarse como escritorio auxiliar o mueble de apoyo, siempre que las necesidades de cada hogar lo permitan.

Eso sí, independientemente de su uso, Ikea recomienda fijarlo a la pared para prevenir posibles vuelcos, utilizando los herrajes adecuados según el tipo de pared.

Opinión de los clientes

El mueble acumula un total de 983 reseñas con una puntuación media de 4,4 estrellas sobre 5.

Algunos de los comentarios han sido: "Es igual que en la foto y es fácil de montar" o "Mucho más que un mueble, es un artículo que da un toque sofisticado y organizado para cuidar tu imagen y la de tu hogar, de buena calidad y buenos acabados".