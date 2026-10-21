Conforama vende el banco con almacenaje más elegante y barato del otoño: a la venta por 44,99 € tras un 80%

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LO ESENCIAL Las claves Conforama rebaja un 80% su banco con almacenaje, dejando su precio final en 44,99 euros frente a los 244,99 euros originales. El mueble cuenta con una capacidad de 20 litros, ideal para guardar textiles pequeños, accesorios o prendas de entretiempo. Está fabricado con madera maciza, tapizado en chenilla y dispone de una tapa con bisagra amortiguada. Se comercializa en cuatro colores diferentes (azul, beige, gris y gris oscuro) para adaptarse a la decoración del hogar.

Con la llegada del frío, toca el momento más temido por las familias: el cambio de armario. Guardar las prendas de verano, sacar los abrigos y los jerséis y encontrar espacio para todo puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Para ganar espacio sin añadir más muebles voluminosos, los bancos de almacenaje son una alternativa práctica que permite aprovechar cada rincón de casa.

Conforama cuenta con cientos de modelos de bancos tapizados que incluyen dos funciones en una: sirven como asiento auxiliar y ofrecen un espacio interior para guardar prendas y complementos.

Banco con almacenaje. Conforama.

Uno de los modelos que más nos ha llamado la atención mide 110 x 40 x 42 centímetros y ofrece una capacidad de almacenaje de 20 litros.

Está tapizado en chenilla, incorpora una estructura de madera maciza y cuenta con una tapa con bisagra amortiguada para facilitar la apertura y el cierre. Además, está disponible en distintos colores, como azul, beige, gris y gris oscuro, para adaptarse a diferentes estilos decorativos.

Su compartimento interior puede aprovecharse para guardar bufandas, guantes, prendas de entretiempo, mantas ligeras o incluso accesorios que ocupan espacio en los cajones.

También permite tener a mano la ropa de uso habitual sin dejarla a la vista. Eso sí, sus 20 litros de capacidad están pensados para objetos y textiles pequeños, por lo que no sustituye a un armario cuando se trata de guardar abrigos voluminosos.

Banco con almacenaje. Conforama.

Además de su utilidad para guardar cosas, este tipo de mueble ayuda a mantener el orden sin renunciar a la decoración.

Su tapizado aporta una textura cálida, especialmente adecuada para el dormitorio durante los meses fríos, mientras que su formato permite utilizarlo como asiento sin ocupar el espacio de otro mueble independiente.

¿Cuánto cuesta el banco?

El banco de almacenaje de Conforama está disponible por 44,99 euros, frente a los 244,99 euros de su precio original tras un descuento del 80%.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción, por lo que conviene comprobar su disponibilidad y su precio antes de acercarse físicamente a la tienda.