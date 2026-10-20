Mañana, 21 de octubre, llega a Aldi la ropa de cama más elegante del otoño: dos fundas y colcha por 24,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Aldi lanza a la venta este miércoles 21 de octubre un juego de ropa de cama para el otoño por 24,99 euros. El conjunto está fabricado en algodón transpirable y suave al tacto, ideal para climas fríos y camas dobles. Incluye una funda de edredón de 240 x 220 cm y dos fundas de almohada de 40 x 80 cm con práctico cierre de cremallera.

Dormir bien es el sueño de muchas familias. Sin embargo, esto no depende únicamente de las horas que pasamos en la cama.

La temperatura de la habitación, la comodidad del colchón y la ropa de cama influyen en la sensación de descanso. Con la llegada del frío, renovar la colcha puede ser una forma sencilla y económica de contribuir a mejorar el sueño para los próximos meses.

Para quienes buscan hacerlo sin gastar demasiado, Aldi pone a la venta a partir del miércoles 21 de octubre un juego de ropa de cama, confeccionado en algodón, por menos de 25 euros.

Ropa de cama. Aldi.

La propuesta está pensada para camas dobles y destaca por un tejido suave y agradable al tacto, una característica que cobra importancia cuando las temperaturas bajan.

El algodón, además, es una fibra natural que permite la transpiración y absorbe la humedad, por lo que resulta una opción habitual para quienes buscan comodidad durante el descanso.

El conjunto incluye una funda de edredón de 240 x 220 centímetros pensada para cubrir un relleno nórdico de cama doble.

Eso sí, antes de comprarla, conviene comprobar que el tamaño coincide con el del edredón que se utiliza en casa, ya que elegir una funda demasiado grande o pequeña puede hacer que el relleno se mueva o no quede bien repartido.

Ropa de cama. Aldi.

La ropa de cama también incorpora fundas de almohada de 40 x 80 centímetros, una medida que debe coincidir con la de las almohadas para que estas queden bien ajustadas.

Otro de los detalles prácticos de este juego es su cierre de cremallera. Este sistema facilita introducir el relleno nórdico y retirar la funda cuando llega el momento de lavarla, sin tener que lidiar con botones o cierres más laboriosos.

El juego estará disponible desde el miércoles 21 de octubre y hasta agotar existencias.