Ana Cerrato, de arquitecta a fundar una empresa: "Me gustaría que mis hijos estuvieran orgullosos de mí"

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LO ESENCIAL Las claves Ana Cerrato y su marido Borja fundaron en 2020 la firma Cayumas, adaptando las tradicionales 'friulane' italianas al mercado español de forma artesanal. La marca rechaza la producción industrial y limita su oferta a 23 pares por modelo y color, elaborados por un maestro artesano en Italia. Cayumas ha ampliado su universo de marca con el lanzamiento de dos nuevos perfumes, Sérénité y Le Jardin Parfait, creados junto al perfumista Fabrice Pellegrin. La empresaria ya trabaja en un nuevo proyecto para este año y asegura que su mayor aspiración es que sus hijos se sientan orgullosos de su trayectoria.

"Hemos recibido ofertas de fábricas de todo el mundo para ampliar la producción de manera industrial y masiva, y las hemos rechazado". Así resume Ana Cerrato una de las decisiones que mejor definen a Cayumas: crecer sin renunciar a la artesanía.

La cofundadora de la firma, que puso en marcha junto a su marido, Borja, en 2020, encontró en las friulane, el tradicional calzado plano italiano, una oportunidad de negocio que ha llevado desde España a otros mercados internacionales.

Ahora, la marca amplía su universo con el lanzamiento de dos perfumes, pero mantiene intacta su apuesta por una producción limitada y cuidada.

"Hay marcas de todo el mundo que han copiado algunos diseños, no las culpo porque son preciosos" Ana Cerrato, fundadora de Cayumas

"Yo conocía muy bien este calzado, era el único que no podía faltar en mi maleta", comienza explicando Ana en conversación con EL ESPAÑOL.

Durante los años en los que trabajó como azafata de vuelo, estas zapatillas tradicionales italianas se convirtieron en imprescindibles por su comodidad y versatilidad.

La idea de crear Cayumas tomó forma en 2020, en un momento de transición personal. Después de viajar por numerosos países, Cerrato quería recuperar y acercar al mercado español algunas de las tradiciones artesanales que había descubierto fuera y que no encontraba fácilmente en España.

Las friulane encajaban en esa idea, pero para convertirlas en un proyecto empresarial necesitaba encontrar a alguien que pudiera elaborarlas respetando su historia y su proceso de fabricación.

Durante los meses de enero y febrero de aquel año, viajó en varias ocasiones a Venecia y al norte de Italia, desplazándose en tren y autobús hasta dar con un pequeño taller familiar en un pintoresco pueblo italiano.

Allí conoció a un maestro artesano que pertenecía a la sexta generación de una familia dedicada a este oficio. "No fue fácil dar con el maestro artesano. Él trabajaba para marcas como Dior y me dejó absolutamente fascinada", señala.

Ana Cerrato, fundadora de Cayumas. Cedida.

El camino hasta poner en marcha la firma, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Cerrato se encontraba en Venecia cuando la expansión de la Covid por Europa empezó a alterar los viajes.

Consiguió regresar en uno de los últimos vuelos antes del cierre del aeropuerto de la ciudad, pero poco después el taller tuvo que interrumpir su actividad. Los primeros diseños no llegaron hasta seis meses más tarde.

Hoy, seis años después, Cayumas produce alrededor de 2.000 pares al mes, pero sin recurrir a grandes tiradas de un mismo diseño. La marca limita la producción a 23 pares por cada modelo y color, con el objetivo de mantener cierta exclusividad.

Esta apuesta por una producción limitada responde a una filosofía que Cerrato no está dispuesta a sacrificar para acelerar el crecimiento de la compañía. Para ella, el cuidado de cada detalle y el respeto por los tiempos de elaboración forman parte de la esencia de Cayumas.

"Estoy trabajando en un nuevo proyecto que seguirá completando ese universo especial y auténtico de Cayumas" Ana Cerrato, fundadora de Cayumas

Mientras mantiene esta forma de trabajar, la firma amplía su universo más allá del calzado. La última evolución de Cayumas pasa por la perfumería, un territorio en el que la firma busca trasladar su negocio a través del olfato.

La marca ha lanzado Sérénité y Le Jardin Parfait, dos fragancias desarrolladas durante tres años junto al perfumista Fabrice Pellegrin, a quien Cerrato conoció en Grasse, localidad francesa estrechamente vinculada a esta industria.

"Surgió una conexión desde el primer minuto, se enamoró de la idea y hemos trabajado juntos para llegar justo a lo que queríamos", cuenta.

Los perfumes son una de las últimas incorporaciones al universo de Cayumas, aunque no serán las últimas. Cerrato ya trabaja en un nuevo proyecto que todavía no puede desvelar y que espera presentar este año.

Ana Cerrato, fundadora de Cayumas. Cedida.

Más allá de los planes de expansión, los nuevos proyectos y el crecimiento de Cayumas, Ana Cerrato tiene claro qué le gustaría haber conseguido dentro de cinco años.

"Lo que más me gustaría es que mis hijos estuvieran orgullosos de mí y poder mirar juntos cómo hemos creado una marca preciosa que ha acompañado y fascinado a tanta gente", confiesa.