Colas en Lidl para hacerse con el aspirador sin cable que recomienda el 92% de clientes: cuesta 57,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl comercializa el aspirador escoba ciclónico Silvercrest SASG 24 A1 a un precio de 57,99 euros. Cuenta con un diseño 2 en 1 que permite usarlo como aspirador escoba o de mano para muebles y coches. Ofrece una autonomía de hasta 45 minutos en modo ECO y alcanza una potencia de succión de 9.000 Pa en modo Boost. Incluye cepillo eléctrico con iluminación LED, soporte de pared con carga y varios accesorios de limpieza.

Últimamente no paro de recibir comentarios sobre lo práctico que resulta tener un aspirador sin cable.

Pero la realidad es que soy de las que se resiste a invertir dinero en productos para casa, aun teniendo en cuenta que estos aparatos permiten limpiar el suelo, llegar a los rincones más complicados y recoger pequeñas migas en cuestión de minutos.

Sin embargo, Lidl tiene en su catálogo una alternativa económica para quienes buscan esta comodidad sin invertir demasiado: el aspirador escoba ciclónico Silvercrest SASG 24 A1, que se vende por 57,99 euros.

Aspirador sin cable ciclónico SASG 24 A1. Lidl.

Este modelo 2 en 1 funciona sin cable y puede transformarse en un aspirador de mano para limpiar superficies como sofás, muebles o el interior del coche.

Uno de los aspectos más destacados de este aspirador es su batería de iones de litio de 24 V y 2,5 Ah. Además, ofrece hasta 45 minutos de autonomía en el modo ECO, pensado para la limpieza habitual.

Si se necesita una mayor potencia para recoger suciedad más persistente o limpiar alfombras, se puede seleccionar el modo Boost, que alcanza una potencia de succión de hasta 9.000 Pa.

En el modo ECO, la potencia de succión llega a los 6.000 Pa. El aparato incorpora, además, indicadores LED para consultar el estado de la batería y el modo seleccionado.

Aspirador sin cable ciclónico SASG 24 A1. Lidl.

Otra de sus características es el cepillo eléctrico para suelos, que incorpora iluminación LED. Esta luz ayuda a ver el polvo y la suciedad acumulados en zonas oscuras, como debajo de los muebles o en determinados rincones de la vivienda.

El rodillo del cepillo se puede extraer sin herramientas para facilitar su limpieza y mantenimiento.

El aspirador incluye también una boquilla para ranuras, útil para acceder a espacios estrechos, y un cepillo 2 en 1 para adaptar la limpieza a distintas superficies.

Pero eso no es todo, para guardarlo, cuenta con un soporte de pared con función de carga y un sistema para colocar los accesorios.

De este modo, ocupa un espacio reducido y permite tener el aparato preparado para el siguiente uso.