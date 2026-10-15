Llega a Carrefour la vajilla más elegante y especial del otoño: 12 piezas para 4 servicios, por 29,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Carrefour lanza la vajilla Naxos de 12 piezas, ideal para 4 servicios, por 29,90 euros tras un descuento del 25%. El conjunto está fabricado en gres con acabado blanco mate y de líneas sencillas, facilitando su combinación con cualquier estilo. Incluye cuatro platos llanos, cuatro hondos y cuatro de postre, siendo apta tanto para el lavavajillas como para el microondas.

Somos muchas las que, al empezar el otoño, sentimos la necesidad de hacer pequeños cambios en casa.

Cambiar la ropa de cama, incorporar un cuadro nuevo o incluso cambiar la vajilla son gestos sencillos y económicos que pueden transformar por completo el diseño de un espacio.

En esta época, cuando las comidas en casa vuelven a ganar protagonismo, elegir una vajilla bonita y práctica puede ser una buena forma de estrenar temporada. Entre las propuestas de Carrefour encontramos la vajilla Naxos, un conjunto de 12 piezas disponible por menos de 30 euros.

Vajilla de gres. Carrefour.

Es una vajilla completa que está compuesta por cuatro platos llanos, cuatro hondos y otros cuatro de postre, con medidas de 26, 20 y 21 centímetros de diámetro, respectivamente; es decir, tiene cabida para 4 servicios.

Su color blanco y su acabado mate, además, permiten combinarla fácilmente con todo tipo de colores, texturas y diseños, como por ejemplo con manteles de lino, servilletas en tonos tierra o caminos de mesa en beige y marrón, una paleta que encaja especialmente bien con la decoración otoñal.

Su diseño redondo y de líneas sencillas también facilita que se integre en cocinas y comedores de estilos muy diferentes, desde los más modernos hasta los más tradicionales.

Así, con una misma vajilla se puede conseguir una presentación más informal para las comidas del día a día o una composición más cuidada y elegante para recibir invitados.

Vajilla de gres. Carrefour.

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de mantenimiento. La vajilla es apta para el microondas y el lavavajillas, dos características especialmente útiles para quienes buscan piezas que puedan incorporarse a la rutina diaria sin complicar las tareas de la cocina.

La vajilla está disponible por 29,90 euros, frente a los 39,99 euros de su precio anterior.

Esto supone un ahorro de 10,09 euros, aproximadamente un 25 % sobre el importe original.

Eso sí, antes de comprarla conviene comprobar la disponibilidad para la tienda elegida, ya que las condiciones de entrega y el stock pueden variar.