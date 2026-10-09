Acaba de llegar a Ikea el mueble con 4 cajones más barato y elegante: está disponible por 41,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ikea lanza una combinación económica de la estantería Kallax con cuatro cajas Dröna por un precio total de 41,95 euros. El mueble cuenta con unas dimensiones de 76,5 cm de ancho, 76,5 cm de alto y 39 cm de fondo, ideal para aprovechar el espacio en pisos pequeños. Las cajas Dröna incluidas facilitan el almacenamiento ordenado en estancias como el salón, el dormitorio o el despacho, y están disponibles en gris, negro y blanco. Esta oferta especial de Ikea estará disponible con este precio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar existencias.

Las revistas de interiorismo están llenas de ideas para dar un cambio de imagen a cualquier espacio de casa sin necesidad de hacer grandes reformas ni realizar una inversión elevada.

Entre las tendencias que se repiten en sus páginas destacan los muebles funcionales, las soluciones de almacenaje y las piezas capaces de adaptarse a distintas estancias. Porque, más allá de la estética, mantener el orden y aprovechar cada metro cuadrado se ha convertido en una prioridad, especialmente en los pisos pequeños.

Ikea ha reunido todos estos atributos y ha dado con una de sus combinaciones más conocidas: la estantería Kallax con cuatro cajas Dröna, disponible por menos de 42 euros.

Estantería Kallax. Ikea.

Este mueble de la firma sueca destaca por su diseño y sus dimensiones de 76,5 centímetros de ancho, 76,5 centímetros de alto y 39 centímetros de fondo.

Su distribución en cuatro compartimentos permite separar las pertenencias por categorías, mientras que las cajas de almacenamiento incluidas ayudan a conseguir una apariencia más despejada.

Uno de los aspectos más prácticos de este conjunto es que incorpora cuatro cajas Dröna, de manera que no es necesario comprarlas por separado para completar los huecos.

Se pueden utilizar para guardar ropa doblada, complementos, revistas, juguetes, material de oficina o pequeños accesorios que suelen quedar desperdigados por la vivienda. En el salón, por ejemplo, puede servir para organizar mandos, cargadores y juegos de mesa; en el dormitorio, para guardar prendas y accesorios, y en el despacho, para mantener ordenados los artículos de papelería.

Estantería Kallax. Ikea.

El color blanco del mueble es otro de sus puntos a favor, ya que facilita la combinación con muebles de madera, textiles neutros y otros elementos decorativos.

Su diseño, además, permite integrarlo tanto en ambientes contemporáneos como en interiores de estilo nórdico, sin que adquiera demasiado protagonismo visual.

La serie Kallax ofrece las cajas en tres colores diferentes (gris, negro y blanco), que permiten adaptar la distribución a las necesidades de cada hogar. Estos complementos pueden venderse por separado.

En cuanto al precio, el conjunto Kallax con cuatro cajas Dröna está disponible por 41,95 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción que estará válida hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta fin de existencias, por lo que conviene comprobar las condiciones y la disponibilidad antes de realizar la compra.