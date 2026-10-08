Llega a Primark la nueva colección de concienciación sobre el cáncer de mama: termos desde 4,50 €

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LO ESENCIAL Las claves Primark lanza en España una colección de concienciación sobre el cáncer de mama con 36 artículos, desde lencería y prendas cómodas hasta accesorios cotidianos. La gama incluye insertos postoperatorios para copa izquierda o derecha por 7 euros, elaborados principalmente con algodón, y sujetadores con compartimentos para prótesis. Entre los accesorios figuran zapatillas de casa por 10 euros, una botella de acero inoxidable por 7 euros y una taza térmica de 360 ml por 6 euros. La campaña internacional de Primark prevé donar más de un millón de euros a organizaciones contra el cáncer, incluidos 200.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Octubre vuelve a teñirse de rosa con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y las marcas de moda y belleza aprovechan estas semanas para poner el foco en una enfermedad que continúa siendo uno de los principales problemas de salud entre las mujeres.

Entre las iniciativas que llegan este año está la nueva colección de concienciación sobre el cáncer de mama de Primark, que incorpora desde accesorios para el día a día hasta productos específicamente pensados para mujeres que han pasado por una intervención quirúrgica.

La propuesta de la cadena irlandesa cuenta actualmente con 36 artículos en su web española e incluye sujetadores posoperatorios, prendas de lencería, pijamas, batas, ropa cómoda, zapatillas de estar en casa, botellas y otros accesorios.

Pack de 2 insertos izquierdos postoperatorios. Primark.

Dentro de esta nueva colección encontramos uno de los artículos más especiales para las afectadas por la enfermedad. Se trata de los insertos postoperatorios, disponibles tanto para la copa izquierda como para la derecha.

Está disponible por solo 7 euros, y está elaborado con un 92% de algodón, poliéster, viscosa y otras fibras, además de un 8% de elastano.

La colección también incluye sujetadores posoperatorios y modelos con compartimentos para prótesis, una característica especialmente relevante después de determinadas intervenciones.

Primark explica que su gama ha sido diseñada para ofrecer comodidad y seguridad durante la recuperación y contempla diferentes soluciones en función del momento del proceso en el que se encuentre cada mujer.

Pantuflas de pelo sintético. Primark.

La propuesta no se limita a la lencería especializada. Primark ha incorporado también prendas destinadas a hacer más cómoda la rutina durante la recuperación, como pijamas, batas, leggings, jerséis y diferentes modelos de ropa para estar en casa.

Entre los productos disponibles están las zapatillas de casa en color marrón chocolate, con diseño destalonado y acabado suave, que tienen un precio de 10 euros.

También aparece una botella de agua de acero inoxidable y con una capacidad pensada para acompañar las rutinas cotidianas.

Su precio es de 7 euros y cuenta con una trabilla de silicona que facilita su transporte.

Botella de agua con trabilla a modo de asa. Primark.

La colección incorpora además algunos productos que funcionan como elementos de concienciación.

Uno de ellos es la taza de café contra el cáncer de mama con una capacidad de 360 mililitros y tapa a presión. Está fabricada en acero inoxidable y tiene un precio de 6 euros.

La idea es trasladar el mensaje de concienciación a objetos cotidianos que pueden utilizarse tanto en casa como fuera de ella.

Una estrategia que se repite con otros accesorios de la colección y que busca que la campaña no quede limitada a una prenda puntual.

Taza de café contra el cáncer de mama. Primark.

La iniciativa llega además en un momento en el que la detección precoz continúa siendo una de las herramientas fundamentales frente al cáncer de mama.

Según las estimaciones recogidas por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y REDECAN, en España se diagnosticarán 38.318 nuevos casos de cáncer de mama en 2026, lo que lo convierte en el tumor más frecuente entre las mujeres.

La colección forma parte de una campaña internacional de Primark que, además de los productos, contempla una vertiente solidaria.

La compañía ha anunciado una donación de más de un millón de euros a organizaciones benéficas contra el cáncer en toda Europa y Estados Unidos, que incluye 200.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer en España.