Acaba de llegar a Jysk el mueble aparador con dos puertas más elegante y práctico: cuesta 135 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk vende el aparador Langemark por 135 euros, un precio que incluye un 20% de descuento. El mueble está fabricado íntegramente en acero, tiene acabado beige y mide 150 cm de ancho, 50 cm de alto y 42 cm de profundidad. Cuenta con dos puertas de apertura a presión, un estante interior y una superficie superior apta para televisión o decoración. Su diseño liso y sin tiradores permite usarlo como mueble de TV, aparador, recibidor o almacenaje adicional en el dormitorio.

La decoración de casa ya no se entiende como antes. Los gustos cambian, y con ellos las necesidades, las prioridades y la manera de organizar cada estancia. Ya lo decía el gran Albert Einstein: "La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar".

Una idea que también puede trasladarse a cada una de las habitaciones de nuestra casa, donde cada vez se buscan soluciones que, además de encajar con el estilo de la vivienda, ayuden a crear espacios más ordenados, funcionales y agradables.

Una de las opciones que sigue precisamente esa filosofía es el mueble Langemark, un aparador que vende Jysk por solo 135 euros.

Mueble televisión. Jysk.

Está fabricado íntegramente en acero y presenta un acabado en color beige. Sus dimensiones de 150 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto y 42 centímetros de profundidad permiten colocarlo en salones de diferentes tamaños sin ocupar demasiado espacio en profundidad.

Cuenta con dos puertas y un estante interior, de manera que combina una zona de almacenaje cerrada con una superficie superior destinada al televisor u otros elementos decorativos. Las puertas incorporan un sistema de apertura mediante presión, por lo que no necesitan tiradores visibles.

Este último detalle contribuye también a que el diseño resulte visualmente más limpio. Al no incorporar asas ni elementos decorativos excesivos, el mueble puede funcionar como una pieza de fondo en el salón, dejando que tengan mayor protagonismo otros elementos como una lámpara, una alfombra, cuadros o plantas.

Además, y aunque la decisión de poner un mueble de televisión puede parecer una cuestión muy arriesgada, la realidad es que se trata de un mueble versátil que puede cumplir funciones tanto de recibidor como de aparador e incluso como almacenamiento extra en el dormitorio.

Mueble televisión. Jysk.

Otro de los detalles que hace de este mueble una pieza elegante y versátil es su diseño en color beige.

Frente a los muebles negros o en tonos de madera más marcados, un acabado beige aporta una presencia más ligera y puede combinarse tanto con paredes blancas como con tonalidades tierra, madera, fibras naturales o colores más oscuros.

El diseño también prescinde de ornamentos y apuesta por superficies lisas. Las patas, el marco, el frontal, la parte superior, los laterales, el respaldo y el estante están fabricados en acero.

Por último, el precio es el detalle que más nos ha llamado la atención. Actualmente, Jysk vende este mueble por solo 135 euros tras un 20% de descuento.