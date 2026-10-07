Acaba de llegar a Action el aislante para ventanas más barato de la temporada: está disponible por 1,68 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action vende una lámina aislante transparente para ventanas por 1,68 euros, pensada para reducir la entrada de frío en viviendas. Mide 170 x 150 centímetros, cubre 2,55 metros cuadrados y está especialmente indicada para ventanas antiguas o de un solo cristal. La lámina crea una capa adicional sobre el vidrio para limitar el intercambio de temperatura, sin necesidad de obras ni instalación profesional. No sustituye el rendimiento del doble o triple acristalamiento y, si hay rendijas en el marco, será necesario usar burletes u otros sellados.

El otoño ya ha comenzado y las temperaturas empiezan a cambiar. Aunque todavía faltan semanas para el invierno, las noches son cada vez más frescas y en muchas viviendas ya se empieza a notar el frío, especialmente cerca de las ventanas.

Preparar la casa con antelación puede ayudar a mantener una temperatura más estable cuando llegue el momento de encender la calefacción. Las ventanas son, además, uno de los puntos por donde más frío suele entrar.

Cambiar unas ventanas antiguas por otras más eficientes es una de las opciones para mejorar el aislamiento, pero también existen alternativas mucho más económicas. Es el caso de una lámina aislante para ventanas que vende Action por 1,68 euros.

Lámina aislante para ventanas. Action.

El producto tiene unas dimensiones de 170 x 150 centímetros, por lo que cubre una superficie de 2,55 metros cuadrados. Se trata de una lámina transparente pensada especialmente para ventanas antiguas y acristalamientos de un solo cristal.

Su función es crear una capa adicional sobre el vidrio que ayude a reducir el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior.

Por su precio de tan solo 1,68 euros la unidad, puede resultar una opción muy interesante para quienes buscan mejorar el aislamiento de determinadas ventanas sin realizar obras ni afrontar el coste de sustituirlas.

No obstante, conviene tener en cuenta que una lámina de este tipo no ofrece las mismas prestaciones que una ventana moderna con doble o triple acristalamiento. El propio IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) señala que el tipo de vidrio y la carpintería son determinantes para reducir las pérdidas térmicas.

¿Cómo funciona?

Una de las ventajas de esta solución es que no requiere una instalación profesional. Antes de colocarla, es recomendable limpiar bien el cristal y el marco para eliminar polvo y suciedad. Después, se debe medir la superficie y adaptar la lámina al tamaño de la ventana.

Eso sí, hay que diferenciar entre las pérdidas de calor a través del cristal y las corrientes de aire. Si existen rendijas alrededor del marco, la lámina no solucionará ese problema y será necesario recurrir a burletes u otros sistemas de sellado.