Llega a Aldi la colección más elegante y esperada: vestidos, botas, pantalones e incluso abrigos desde 9,99 euros

Febrero marca un punto de inflexión en el fondo de armario de muchas amantes de la moda. Con el invierno todavía presente, pero con la vista puesta en prendas más elegantes y versátiles, muchas personas aprovechan este momento para renovar básicos que funcionen tanto esta temporada, como para la del año que viene.

Precisamente, por este mismo motivo, Aldi ha incorporado a sus tiendas una nueva colección de moda femenina que apuesta por el equilibrio entre elegancia, funcionalidad y precio.

Se trata de una propuesta pensada para el día a día, con prendas fáciles de combinar y diseñadas para alargar su uso más allá del final del invierno, con precios que parten desde los 9,99 euros.

Vestido.

Uno de los artículos más destacados es el vestido de mujer, disponible desde el 4 de febrero por 9,99 euros.

Confeccionado en un tejido suave y cómodo, presenta un diseño sencillo y favorecedor, ideal para combinar tanto con botines en invierno como con calzado más ligero en los meses posteriores. Además, está disponible en tallas de la S a la XL.

Jeans skinny.

Dentro de los imprescindibles de la temporada también se encuentran los jeans skinny, que Aldi ofrece por 9,99 euros.

Este modelo incorpora elastano para mayor confort, cuenta con el clásico diseño de cinco bolsillos y se presenta en tallas de la 38 a la 42, así como en colores básicos como azul, gris y negro, lo que los convierte en una prenda versátil para looks informales o más arreglados.

Botines.

La propuesta se completa con botines de mujer, diseñados para el uso diario y pensados para combinar tanto con vestidos como con pantalones. Y lo mejor de todo es su precio, y es que están disponibles por solo 17,99 euros.

Disponibles en tallas de la 37 a la 41, destacan por su diseño funcional y su estética sobria, alineada con las tendencias actuales.

Chaqueta polar acolchada.

Y por último, para los días más fríos, la colección incorpora además una chaqueta polar acolchada, a la venta desde el 7 de febrero por 14,99 euros.

Con capucha, bolsillos laterales y acabado repelente al agua, esta prenda está pensada para ofrecer abrigo y comodidad sin renunciar a un diseño cuidado. Se comercializa en tallas de la S a la XL y en colores neutros, como beige y negro.