Ya está en tiendas la chaqueta de Kiabi más elegante y barata de la temporada: disponible por 15 euros y en tres colores

Combina un precio asequible, comodidad, calidez y estilo discreto, lo que la hace apta para todo tipo de armarios y estilos.

Con la llegada de las primeras bajadas de temperatura, la búsqueda de prendas abrigadas, versátiles y asequibles vuelve a estar en el centro de la conversación. Este año, entre las piezas que han captado la atención de las consumidoras destaca el cárdigan de punto grueso de Kiabi.

Se trata de una chaqueta que combina comodidad, estilo discreto y un precio accesible de solo 15 euros, convirtiéndose en un básico ideal para renovar el armario de otoño e invierno sin gastar demasiado.

Si bien el diseño del cárdigan destaca por su sencillez, manga larga, corte recto, cuello redondo y cierre frontal abotonado, es precisamente esa neutralidad la que permite que se combine con complementos más sofisticados.

Por ejemplo, unas merceditas de Macarena Shoes se convierten en el aliado perfecto para crear un look elegante y femenino.

Estas clásicas bailarinas aportan un toque elegante y atemporal a cualquier conjunto, equilibrando la sobriedad del cárdigan y creando un outfit versátil apto tanto para jornadas de oficina como para paseos por la ciudad o encuentros informales con amigas.

La combinación del cárdigan con los tonos cálidos o pastel de las merceditas ofrece un contraste visual suave y armonioso, que demuestra cómo una prenda básica puede elevarse con accesorios bien elegidos.

Más allá del estilo, la practicidad es otro de los puntos fuertes de esta pieza de Kiabi. De hecho, la firma ha pensado en todas nosotras, ya que vende esta chaqueta en hasta tres colores diferentes (rojo, gris y beige) y en hasta cinco tallas diferentes, que abarcan desde la XS hasta la XL.

Cárdigan de punto grueso.

Los bolsillos laterales discretos y los botones frontales hacen que la prenda sea funcional y fácil de llevar, mientras que su gran disponibilidad de colores permiten combinarlo con casi cualquier otro tono del armario, desde jeans azul oscuro hasta pantalones negros o faldas midi en tonos neutros o tierra.

Esto lo convierte en un cárdigan sumamente versátil, apto para looks casuales, semi-formales o incluso para layering bajo abrigos más gruesos en pleno invierno.

Cárdigan de punto grueso.

Además, esta prenda se presta a múltiples combinaciones de estilo. Puede usarse con camisetas básicas, blusas más estructuradas o incluso tops de encaje, adaptándose al gusto de cada persona y al tipo de plan que se tenga.

Al integrarlo en un look junto a las merceditas de Macarena Shoes, se consigue un conjunto equilibrado donde confort y elegancia coexisten.