Mercadona trae de vuelta sus turrones estrella más esperados: "Este año incorporamos una novedad y algunas mejoras"

Con la llegada del otoño, Mercadona ha iniciado su campaña navideña con la incorporación de una amplia variedad de turrones en sus establecimientos.

La cadena valenciana, reconocida por su compromiso con la calidad y la innovación, ha lanzado este año una novedad destacada: el turrón Caocream, una propuesta que combina chocolate blanco, crema de leche y trocitos de galleta crujiente, evocando el sabor de la popular galleta Oreo.

Este producto, elaborado por Antiu Xixona, se presenta en una tableta de 150 gramos y tiene un precio de 2 euros, lo que lo convierte en una opción asequible para los consumidores.

Turrones Mercadona.

No obstante, además de esta novedad, Mercadona ha mejorado algunos de sus turrones clásicos. El turrón de chocolate crujiente, por ejemplo, ha sido reformulado para ofrecer una textura más cremosa e intensificar su sabor a avellana.

Otros turrones que siguen siendo populares entre los clientes incluyen el almendrado, el de cacahuete frito con miel, el cream avellana (similar al Kinder Bueno), el cream cacahuete, el de chocolate con almendra, el praliné tres chocolates y el chocolate negro crujiente, entre otros.

Asimismo, Mercadona también ofrece una gama de turrones sin azúcar añadido, adaptándose a las necesidades de los consumidores que buscan opciones más saludables sin renunciar al sabor tradicional de estos dulces navideños.

Estos productos están disponibles en varios formatos y sabores, incluyendo el clásico Jijona, el duro de Alicante y el de yema tostada. Pero eso no es todo, y es que Mercadona también vende una tarrina de helado de turrón.

Ejemplo de superación

Además de innovar en productos como sus turrones navideños, Mercadona destaca por ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados.

Tal es el caso de Gaizka, quien comenzó trabajando en la cadena hace tres años durante el verano para costearse sus estudios.

Lo que inicialmente era un trabajo temporal se convirtió en una carrera profesional: tras preferir una jornada fija de cuatro horas al día y finalizar sus estudios, decidió quedarse en la empresa al descubrir el potencial de crecimiento interno.

Hoy, Gaizka ha sido promovido a una tienda cercana a su domicilio, lo que le permite combinar comodidad y desarrollo profesional.

Su experiencia refleja cómo Mercadona no solo invierte en la calidad de sus productos y en la satisfacción de sus clientes, sino también en el crecimiento y la estabilidad de su plantilla, demostrando que las oportunidades laborales muchas veces están más cerca de lo que pensamos.