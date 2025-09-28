Lidl lanza el accesorio perfecto para mantener siempre como nueva la vitrocerámica: a la venta en 3 colores por 4,99 €

La cocina es, en muchas familias, el corazón del hogar. No solo es el espacio donde se preparan las comidas, sino también un lugar de convivencia, reunión y hasta de trabajo improvisado en estos tiempos en los que la casa se ha vuelto multifuncional.

En este contexto, cuidar de los electrodomésticos y mantener el orden y la higiene se ha convertido en una prioridad. Entre los accesorios que ayudan a conseguirlo, los cubrevitrocerámicas de vidrio se han ganado un lugar destacado por su versatilidad y funcionalidad.

Lidl, siempre atento a las tendencias y necesidades de sus clientes, ha incorporado a su catálogo este producto que combina protección, practicidad y estética; y lo mejor de todo, por solo 4,99 euros.

Cubrevitrocerámicas de vidrio.

El cubrevitrocerámicas que comercializa Lidl está fabricado en vidrio templado, un material resistente y duradero, capaz de soportar golpes, cortes y arañazos propios del día a día en la cocina.

Cada paquete incluye dos placas protectoras, con unas dimensiones aproximadas de 52 × 30 centímetros y un peso de 1,47 kilos por unidad.

Estas medidas lo convierten en un accesorio lo suficientemente amplio para cubrir la mayoría de las vitrocerámicas domésticas, aunque también puede adaptarse a cocinas de gas o incluso a encimeras de inducción.

Pero eso no es todo, el diseño no se limita a lo funcional: las placas cuentan con un revestimiento decorativo de papel, lo que permite dar un toque estético adicional a la cocina, aportando color y orden. Además, para mayor seguridad, integran patas antideslizantes de silicona que evitan que se muevan accidentalmente, proporcionando estabilidad en todo momento.

Múltiples usos

Aunque a primera vista pueda parecer que se trata de un simple protector, su utilidad va mucho más allá.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, su función principal es proteger la vitrocerámica de golpes, arañazos y manchas cuando no está en uso. De esta manera, se alarga la vida útil de la superficie, que suele ser delicada y propensa a rayarse.

Pero además, ofrece una ventaja muy apreciada en las cocinas pequeñas: la posibilidad de ampliar la superficie de trabajo.

Al colocar las placas sobre la vitro, esta zona se convierte en una encimera extra donde cortar alimentos, apoyar utensilios de cocina o incluso colocar pequeños electrodomésticos como batidoras o cafeteras. Esta característica lo hace especialmente útil en apartamentos o cocinas con espacio reducido.

Beneficios

La facilidad de limpieza es otro de sus puntos fuertes. El vidrio templado es liso, no poroso y resistente a manchas y olores, lo que permite mantener una higiene adecuada con tan solo pasar un paño húmedo.

Además, Lidl ha destacado que el producto es libre de BPA, un aspecto importante para quienes se preocupan por la seguridad de los materiales en contacto con alimentos.

Otro de los puntos a favor de este producto, es su resistencia a los arañazos y cortes, su capacidad de neutralizar olores y su diseño higiénico y libre de sustancias nocivas.

El cubrevitrocerámicas de vidrio de Lidl se vende a un precio muy competitivo: 4,99 euros por el set de dos unidades, lo que supone una rebaja del 16 % sobre el precio anterior. Se trata de una inversión mínima para un producto que ofrece protección, practicidad y un toque estético en la cocina.

Aspectos en contra

Sin embargo, no todo son ventajas. Uno de los aspectos a considerar es que no es apto para lavavajillas, por lo que la limpieza siempre debe hacerse a mano.

Asimismo, aunque el vidrio templado es resistente al calor, se recomienda no colocarlo sobre la vitrocerámica mientras esta esté caliente, ya que los cambios bruscos de temperatura podrían dañar el revestimiento decorativo.

Por último, la altura de las placas puede interferir en algunos casos con ollas o utensilios grandes si se utilizan como superficie de apoyo mientras se cocina.