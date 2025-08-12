Consejos sencillos para mantener la casa siempre limpia y ordenada

Nuevos productos prácticos y eficaces, pensados para facilitar la limpieza diaria con un toque de color, diseño y funcionalidad que marcan la diferencia

Un hogar limpio y ordenado transmite calma, mejora el bienestar y facilita la rutina diaria. Sin embargo, con el ritmo acelerado de vida, el trabajo, los niños y las tareas del día a día, muchas veces mantener la casa en condiciones se convierte en un desafío. La clave no está en hacer grandes limpiezas esporádicas, sino en adquirir pequeños hábitos sostenibles, fáciles de aplicar y que realmente marquen la diferencia.



En esta línea, 123tinta.es, el ecommerce especializado en cartuchos de impresora y toners, continúa diversificando su oferta para acompañar a sus clientes más allá del ámbito de la oficina. Por esta razón, la compañía ha ampliado recientemente su catálogo de productos para el hogar con nuevas incorporaciones de la marca internacional Scrub Daddy, conocida por sus soluciones innovadoras, ergonómicas y con un diseño divertido y funcional.



Con el objetivo de facilitar la limpieza y organización diaria, 123tinta.es comparte una serie de consejos prácticos que, combinados con los productos adecuados, pueden marcar una gran diferencia en el día a día:

Consejos para mantener cualquier espacio limpio y ordenado

Establecer pequeñas rutinas de limpieza diaria: dedicar unos minutos al día a las tareas básicas de limpieza y mantenimiento evita que se acumule el desorden y es más efectivo que dejarlo todo para el fin de semana. Para tareas rápidas, utilizar productos versátiles que se adapten a distintos espacios es lo más eficaz. La bayeta Damp Duster de Scrub Daddy o la esponja Scrub Daddy son perfectas para este tipo de limpiezas exprés.

Asignar un lugar a cada cosa: tener ubicaciones definidas mejora la organización y el uso del espacio. Esto evita el desorden visual y ahorra tiempo buscando cosas.

Utilizar soluciones de almacenamiento: cestas, cajas o estanterías ayudan a agrupar, categorizar y encontrar fácilmente los objetos. Esto también se aplica a los productos de limpieza: si están a mano, será más fácil usarlos a diario y no acumular tareas.

Mantener la limpieza de forma progresiva: combinar limpiezas rápidas con limpiezas más a fondo facilita el mantenimiento diario. Para esos días de limpieza más completa, la nueva Mopa Daddy Butterfly Mop se convierte en la aliada ideal.

Con estas nuevas opciones, 123tinta.es sigue apostando por ampliar su propuesta de valor, integrando productos funcionales, accesibles y de calidad para simplificar el día a día de sus clientes más allá del material de oficina. Una apuesta por la comodidad, la innovación y la eficiencia al alcance de un clic.