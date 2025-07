La nueva cara de One Shot Recoletos: un hotel boutique que convierte el diseño en emoción

En pleno barrio de Salamanca, a unos pasos de la Puerta de Alcalá y la plaza de Cibeles, un edificio de 1897 renace con una nueva sensibilidad estética gracias al lenguaje cálido y sofisticado del estudio Adriana Nicolau. El Hotel One Shot Recoletos, una de las joyas de la cadena boutique One Shot Hotels, estrena nueva imagen que no solo actualiza su interiorismo, sino que transforma el espacio en una invitación a disfrutar del diseño desde lo emocional y lo cotidiano.

El proyecto parte del alma del propio edificio, obra del arquitecto Manuel Aníbal Álvarez, respetando su herencia arquitectónica mientras se proyecta al futuro con una estética que equilibra elegancia y espontaneidad. El nuevo diseño redefine el contemporáneo con una atmósfera relajada, acogedora y sensorial.

Las 60 habitaciones han sido rediseñadas con especial atención al detalle: tejidos naturales de lino y terciopelo de algodón, revestimientos acústicos de la firma belga Artewalls que envuelven las paredes en serenidad, cabeceros con iluminación integrada y mobiliario a medida que responde tanto a la estética como a la funcionalidad.

En las zonas comunes, recepción, escaleras, ascensores y cafetería, se ha buscado prolongar esta narrativa estética a través de materiales nobles como la madera y el mármol, texturas ricas y una iluminación meticulosamente estudiada. El resultado es un espacio que invita tanto al descanso como a la contemplación.

El arte tiene un papel protagonista: desde piezas escultóricas de iluminación diseñadas exclusivamente para el hotel, hasta obras del artista Jaime Jurado y fotografías de la colección privada de la cadena. Cada rincón está pensado para emocionar, no solo decorar.

One Shot Recoletos ofrece también nuevos espacios orientados para el bienestar, como una sala fitness totalmente equipada y una propuesta de desayuno servido en mesa que se alinea con su filosofía: cuidarse, disfrutar y dejarse inspirar. La carta, renovada y basada en productos de proximidad, refleja el mismo cuidado y atención al detalle que define cada rincón del hotel.

One Shot Recoletos no es solo un lugar donde alojarse, es un espacio que se siente, que inspira y que invita a reconectar con lo bello. Un hotel boutique donde cada detalle habla de estilo, de arte y de una forma distinta, y más personal, de vivir Madrid.

Más información en oneshothoteles.com.