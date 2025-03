Adiós a las cortinas: Aldi lanza un estor sin taladros, fácil de instalar y por menos de 15 euros que está arrasando en España

A la hora de entrar a una nueva vivienda en alquiler, hay algunas reformas o cambios que no se desean o pueden acometer, como puede ser el de perforar las paredes para colocar unos nuevos estores. Sin embargo, esto ya no es un problema con el estor plegable de Aldi que no necesita taladros y que es perfecto para colocar en cocinas y baños de viviendas de alquiler.

Hablamos del estor plegable con imanes Home Creation, confeccionado en 100% poliéster y dotado de un clip que permite ajustar la altura según las necesidades de cada usuario. Además, es apto para usar en barras o para ganchos, con la ventaja que ello supone.

A la venta por 14,99 euros la unidad, se encuentra a la venta disponible tanto en color blanco como a rayas, además de en dos tamaños diferentes, uno de 100 x 160 cm y el otro, de 80 x 160 cm. Se trata de un producto que se ha convertido rápidamente en todo un éxito de ventas en la cadena de supermercados de origen alemán, tanto por su precio económico como por su practicidad.

Estor plegable con imanes de Aldi. Aldi

El poder colocar elementos en una vivienda sin tener que ocasionar desperfectos taladrando las paredes es siempre una buena noticia, sobre todo cuando se está de alquiler en una vivienda y se prefiere no tener problemas por hacer pequeñas modificaciones en la misma.

Si estás buscando una forma sencilla y rápida de renovar el aspecto de tus ventanas, en el estor plegable con imanes Home Creation que vende Aldi puedes encontrar la solución ideal, pues ofrece comodidad y funcionalidad a partes iguales, aprovechándose así de la que es una de las últimas novedades en el mundo de la decoración y el ahorro energético.

Los estores con imágenes son unos estores enrollables que incorporan unos imanes en su interior, que les permiten ajustarse a la posición deseada sin necesidad de mecanismos ni cuerdas, como sucede en los estores convencionales. De esta forma, se consigue tener un mayor control de la temperatura y de la luz, además de un aspecto más moderno y limpio.

Si estás buscando poner estores sin tener que taladrar, los estores con imanes son una excelente alternativa, pues se fijan al marco de la ventana mediante unos soportes, sin necesidad de hacer agujeros ni de tener que utilizar tornillos. El tejido del estor posee en su interior unos imanes cosidos que se alinean con otros imanes que se colocan en el marco de la ventana.

Con este método se consigue que el estor se pueda enrollar o desenrollar con facilidad, pudiendo ajustarse a la altura que cada uno desee y todo ello con tan solo acercar o separar los imanes. Este tipo de estores se puede encontrar en diferentes tejidos, colores y diseños, de manera que se pueden adaptar a cualquier tipo de estilo y ambiente.

Son un elemento que podemos encontrar tanto opacos, que impiden el paso de la luz y que ofrecen una mayor privacidad, o translúcidos, que dejan pasar la luz para contribuir a que se cree un ambiente más luminoso en el interior de la estancia en el que se coloquen.

Ventajas de usar estores sin taladrar

Los estores con imanes, en los que no es necesario taladrar, tienen distintas ventajas asociadas que conviene conocer y que pueden llevar a optar por este tipo de sistemas como los que podemos encontrar en Aldi. Algunas de ellas son las siguientes:

Instalación sencilla: este sistema de fijación de estores con imanes es muy fácil de instalar, teniendo la ventaja adicional de que no es necesario utilizar herramientas ni hacer agujeros en la pared, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes residen en una casa de alquiler.

este sistema de fijación de estores con imanes es muy fácil de instalar, teniendo la ventaja adicional de que no es necesario utilizar herramientas ni hacer agujeros en la pared, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes residen en una casa de alquiler. Fáciles de usar y limpiar: al carecer de cuerdas ni mecanismos que se puedan enredar o romper, son muy fáciles de utilizar. Asimismo, a la hora de limpiarlos, el proceso es muy cómodo y sencillo, puesto que se pueden desmontar y lavar a máquina si así se desea.

al carecer de cuerdas ni mecanismos que se puedan enredar o romper, son muy fáciles de utilizar. Asimismo, a la hora de limpiarlos, el proceso es muy cómodo y sencillo, puesto que se pueden desmontar y lavar a máquina si así se desea. Son seguros: al utilizar estores con imágenes, proteger las superficies, al no dañar paredes, marcos ni ventanas, pero también son seguros para el uso en la vivienda, sobre todo para niños y mascotas, puesto que no tienen elementos que puedan suponer un riesgo de estrangulamiento o atrapamiento.

al utilizar estores con imágenes, proteger las superficies, al no dañar paredes, marcos ni ventanas, pero también son seguros para el uso en la vivienda, sobre todo para niños y mascotas, puesto que no tienen elementos que puedan suponer un riesgo de estrangulamiento o atrapamiento. Solución estética: este tipo de estores permite disfrutar de un acabado limpio y moderno, sin perforaciones visibles. Son elegantes y modernos, además de contar con un aspecto minimalista y se adaptan sin problemas a cualquier tipo de ventana.

este tipo de estores permite disfrutar de un acabado limpio y moderno, sin perforaciones visibles. Son elegantes y modernos, además de contar con un aspecto minimalista y se adaptan sin problemas a cualquier tipo de ventana. Versatilidad y movilidad: se pueden utilizar en diferentes tipos de ventanas y espacios, lo que sumado a que se pueden encontrar con distintos diseños, son muy versátiles y se pueden adaptar a las necesidades de cada hogar.

se pueden utilizar en diferentes tipos de ventanas y espacios, lo que sumado a que se pueden encontrar con distintos diseños, son muy versátiles y se pueden adaptar a las necesidades de cada hogar. Son eficientes: estos estores permiten regular la luz y la temperatura de forma precisa, lo que permite disfrutar de un mayor confort y un menor consumo de energía.

Para tomar una buena decisión a la hora de elegir un determinado soporte para los estores sin taladrar hay que tener en cuenta el material y el tipo de ventana, es decir, si esta es de madera, aluminio o PVC, así como el peso del estor, pues tienes que asegurarte de que será compatible con el del estor que quieres instalar.

También hay que valorar si va a ser de uso temporal o permanente, siendo los adhesivos y las ventosas ideales para soluciones temporales, y los de pinza o magnéticos más duraderos.