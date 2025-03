La infusión de Mercadona que siempre se agota por su efecto antiinflamatorio y adelgazante: cuesta solo 1,35 euros

Hay algunas especias que tenemos en nuestra casa que, sin saberlo, son considerados "superalimentos" por los numerosos beneficios que tienen para nuestro organismo, entre los que se encuentra la cúrcuma, que se caracteriza por poseer un gran poder antioxidante y antiinflamatorio, además de ayudar a mejorar la función inmune y la digestión, e incluso ayuda a adelgazar, entre otras ventajas.

Es una gran aliada para los meses de invierno, cuando ayuda a hacer frente a los resfriados y catarros habituales en esta época del año, tanto haciendo frente a sus síntomas como previniendo su aparición. Se puede tomar de maneras muy diversas, pero una de las mejores es a través de una infusión.

Siendo conscientes de ello, en Mercadona han vuelto a escuchar a los consumidores y tienen su infusión antiinflamatoria de cúrcuma que no deja de agotarse por su efecto adelgazante y el resto de sus beneficios. Es común que semana tras semana se agote en su tienda online y en los establecimientos físicos no dejen de reponerla.

Infusión de cúrcuma. Mercadona

Concretamente, hablamos de la infusión Cúrcuma Hacendado con manzana y canela, que se vende en una caja de 20 bolsitas de 34 gramos, cada una de ellas por 1,35 euros. Esta es fabricada por Capital Resources Sh.p.k. en Tirané (Albania) y posee entre sus ingredientes: cúrcuma (35%), manzana (27%), canela (25%), clavos de olor (5%), jengibre (4%) y stevia (4%).

Como sucede con cualquier otra infusión, es muy fácil de preparar, siendo suficiente con verter 200 ml de agua hirviendo sobre la bolsita y dejar en infusión durante 5 a 8 minutos, tras los cuales estará lista para consumir. Es importante saber que no se debe introducir la bolsita de la infusión en el microondas.

Beneficios de la infusión de cúrcuma

Esta infusión de cúrcuma Hacendado se ha convertido en todo un éxito de ventas para Mercadona, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta la gran cantidad de beneficios y las propiedades que esta especia aporta a la salud. Como mencionamos, durante los meses de invierno es muy importante su consumo, ya que además de ayudar a entrar en calor, contribuye a hacer frente a la gripe y los resfriados.

La cúrcuma, que activa y refuerza el sistema inmunológico, contiene curcumina, que es el componente que le otorga grandes poderes antioxidantes y antiinflamatorios, además de ser la responsable de su característico color naranja. Por sus propiedades, esta infusión ayuda a mejorar la microbiota y calmar el sistema digestivo, por lo que sirve para deshinchar y reducir el volumen del abdomen, sin olvidar que activa el metabolismo y ayuda a adelgazar.

Su acción antiinflamatoria tiene lugar tanto en el vientre y estómago como en otras partes del organismo, teniendo efecto sobre huesos, músculos y articulaciones, así como en la piel, que se muestra más suave y lisa. También ayuda a combatir el envejecimiento y reducir sus efectos sobre el organismo.

Por otro lado, no hay que olvidar que esta especia es un remedio natural muy efectivo para aliviar el malestar estomacal, al tener propiedades antiinflamatorias que previenen la acidez y calman el ardor de estómago, además de otros trastornos digestivos.

Se recomienda especialmente para quienes tienen falta de apetito, gastritis, dispepsia o digestión lenta, pero también es recomendada para evitar los gases que se producen en el intestino. Al ser carminativa, la cúrcuma ayuda a evitar las flatulencias y los cólicos intestinales.

Gracias a la curcumina, esta infusión trata trastornos hepáticos, pues es un excelente tónico biliar, con componentes que sirven para eliminar piedras en la vesícula biliar y favorecer el drenaje hepático. Asimismo, tiene propiedades protectoras frente a varios tipos de cáncer, como el de piel, de mama, de colon o de duodeno, ayudando a resistir los efectos frente a medicamentos y tratamientos fuertes como la quimioterapia.

¿Cuándo tomar cúrcuma en infusión?

La infusión de cúrcuma se puede tomar en cualquier momento del día, incluso durante la noche, ya que no altera el sueño. Además, al hacerlo antes de ir a dormir, se consigue facilitar la depuración del hígado y la función intestinal del día siguiente. No obstante, hay que tener en cuenta que no está recomendado para mujeres embarazadas ni para niños, ni tampoco para personas con problemas en la vesícula o alteraciones hormonales.

A pesar de que no hay un consumo diario específico de esta infusión, los especialistas recomiendan tomar 2-3 tazas de infusión de cúrcuma al día, siendo el momento ideal para hacerlo después de las comidas, cuando tiene un mayor efecto sobre la digestión y para prevenir los gases, además de poder tener ese efecto que ayuda al control de peso y a adelgazar.

En lo que respecta a sus efectos secundarios, por lo general la curcumina es segura para el consumo, si bien, si se consume en exceso, podría llegar a provocar la aparición de síntomas como heces amarillas, erupciones cutáneas, diarrea, dolores de cabeza o náuseas, entre otros. Sin embargo, con un consumo regular, incluso a diario, no debería haber ningún tipo de problema.

De esta forma, teniendo en cuenta todos sus beneficios y su sabor, no resulta extraño que la infusión Cúrcuma Hacendado con manzana y canela se haya convertido en todo un éxito de ventas dentro de la cadena valencia, la cual ya cuenta en su lineal con una gran cantidad de infusiones entre las que poder elegir, según las preferencias de cada consumidor y sus necesidades.