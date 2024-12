Valduero.com, el espacio digital donde encontrar los vinos más exquisitos de la bodega

‘Valduero 12 años’ ya fue nombrado por la revista Fine en 2021 como segundo, entre los 7 mejores vinos del mundo, tras Château Haut-Brion, y Best of the Best en USA en Robb Report, una revista estadounidense de lujo y estilo de vida que ofrece productos. Los viñedos de los que procede tienen entre 52 y 100 años de historia y su crianza se desarrolla durante mínimo 48 meses en barricas de roble de seis orígenes distintos.