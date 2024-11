Mercadona tiene el turrón favorito de los amantes del dulce: tiene tres chocolates y galleta María por 1,90 euros

La Navidad es una época de tradiciones y una de las más importantes es la comida. Entre los imprescindibles, los polvorones y turrones destacan como símbolos de estas fiestas. Desde los clásicos de almendra hasta las propuestas más innovadoras, estos dulces conquistan los paladares año tras año. En los últimos años, Mercadona se ha posicionado como un referente para disfrutar de estas delicias, combinando calidad y precios competitivos. Sus estanterías incluyen desde los sabores más tradicionales hasta opciones sorprendentes.

Año tras año los clientes esperan la llegada de la Navidad para que el supermercado español lance los nuevos sabores de turrones que llenarán las mesas de todos los hogares estas Navidades. Los gustos suelen ser muy diversos, hay personas que prefieren los sabores clásicos y hay otras que se decantan por probar nuevas opciones.

En este contexto, la cadena de supermercados valenciana ha reformulado la receta de uno de sus turrones más vendidos y se ha hecho viral en la última semana en las redes sociales. Se trata del turrón de tres chocolates que ahora también tiene galleta María, una combinación que se vende por tan sólo 1,90 euros.

Turrón tres chocolates con trozos de galleta. Mercadona

Está elaborado con tres chocolates: chocolate blanco que le aporta el toque más dulce, el chocolate con leche que le da mayor cremosidad y la intensidad del chocolate negro. Dando como resultado un perfecto equilibrio entre las proporciones de cada chocolate. Además, ahora cuenta con trocitos de galleta en su interior que le aporta un toque crujiente a los tres sabores.

Este turrón no puede faltar en el surtido de ningún hogar durante estas Navidades así que si todavía no lo has probado, no tardes en hacerlo ya que no te arrepentirás. Su textura tan cremosa recuerda incluso a una tableta de chocolate, así que para conseguirlo tan sólo debes ir a tu supermercado más cercano o pedirlo a través de la página web de Mercadona.