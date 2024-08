Mercadona anuncia el adiós de uno de sus cosméticos y su sustitución por otro: costaba 8 euros

La cadena, siempre muy fiel a los consumidores, no ha dudado en contestar para tratar de terminar con esta incertidumbre: "Hola. Este verano no tendremos este producto ", han apuntado desde el supermercado. No obstante, han informado sobre cosméticos muy parecidos a este como es el caso del aceite solar FPS30 de Ecran , que cuesta 9,95 euros.

Debido a esta decisión, muchos de los usuarios de la cadena han decidido iniciar una pequeña campaña a través de sociales pidiendo la recuperación de este artículo. Sin embargo, Mercadona se mantiene al margen por el momento, ya que la decisión tomada ha sido en firme. No obstante, es verdad que en algunas ocasiones la cadena valenciana decide recuperar algunos productos después de descatalogarlos.