El nuevo producto de Aldi para guardar en poco espacio vajilla, alimentos y utensilios: cuesta 24,99€

Cada cocina es un mundo. Algunas son amplias con mucho lugar de almacenamiento y son pequeñas o no tan grandes con un reducido espacio de almacenaje. Si eres del segundo grupo, buscar un lugar para guardar comida o vajilla por ser un quebradero de cabeza. No es tan sencillo poner armarios nuevos, ya sea porque son incompatibles con el bolsillo de algunas personas o por falta de espacio en la cocina. Pero eso no significa que no tenga solución, hay muchos artículos que pueden sustituir un gran mueble a un precio de lo más razonable y Aldi tiene el producto perfecto por tan sólo 24,99 euros.

Se trata de un carrito multiusos con tres cestas. Este carro es ideal para colocar aquellos objetos a los que no le encuentras lugar o los que prefieras tener más a mano a la hora de cocinar. Lo mejor de todo es que lo puedes desplazar a cualquier lado de la habitación sin problema, ya que cuenta con cuatro ruedas y dos frenos, si prefieres que no se mueva en lo absoluto.

También incluye ocho ganchos para colgar utensilios, como una espátula o paños de cocina. Además, está disponible en dos colores: banco y negro. De esta manera, podrás elegir el carrito más combine con los muebles de tu cocina.

Carrito multiusos. Aldi

Aunque este carro sea ideal para usar en la cocina, también se puede utilizar en otras estancias para guardar cualquier otra cosa. Puedes ubicarlo en el salón y colocar libros, revistas, vinilos, cuadros y otros elementos de decoración que usualmente estarán en las estanterías. O también en un dormitorio y usarlo como mesilla de noche, o incluso en el baño.

En cuanto a las características más específicas, el carrito está hecho de acero, tiene un tamaño de 71 x 37 x 44,5 centímetros y cada estante puede soportar una carga máxima de 6 kilos. Por último, una de sus mayores ventajas es su fácil montaje, y no sólo eso, además las herramientas para ello están incluidas por lo que no tendrás que preocuparte por ellas.