Ni plancha ni sartén: el invento de Lidl para dejar perfecta tu tortilla que cuesta menos de 20 euros

España es un país que destaca principalmente por su gastronomía. Muchas veces, los platos más sencillos son los más ricos. Y uno de los mayores ejemplos es la tortilla de patatas. Una receta básica, cimentada en un cuerpo de patata, huevo y aceite, pero que permite crear una de los mayores manjares de la comida nacional.

Sin embargo, no todas las personas tienen la misma maña a la hora de hacer este tipo de platos. Y es que lo cierto es que para conseguir la tortilla perfecta hace falta una pizca de destreza al mezclar los ingredientes, al hacer la base de la estructura y, sobre todo, a la hora de controlar ese giro de muñeca que debe dejar nuestra tortilla ideal.

Ahora, para todas aquellas personas que no tengan ese toque de magia y que carezcan de la sensibilidad necesaria para dejar su tortilla perfecta, llega un invento revolucionario de Lidl que permite obtener nuestro deseado premio. Un artilugio con el que conseguiremos una tortilla de anuncio y que además tenemos por un precio muy reducido, ya que cuesta menos de 20 euros.

El invento de Lidl para tus tortillas

No hay amante de la buena cocina que no disfrute con una tortilla de autor. Habrá quien le guste con cebolla. Y habrá quien le guste sin ella. Están los que las prefieren más cuajadas. Y luego aparecen los que disfrutan del huevo recorriendo la masa de patata. Y para los más aventureros, los que se lo pasan en grande añadiendo otros ingredientes como queso de cabra.

Pero de lo que no hay duda es de que las tortillas son uno de los manjares de nuestra gastronomía. Hay quienes tienen perfectamente dominada la técnica para hacerlas. Pero hay quienes sufren para voltearlas y darlas ese toque de autor que convierte un puré de patata y huevo en una delicia para los sentidos.

Ahora, Lidl ofrece una gran ayuda a todas esas personas con un invento rompedor y revolucionario. Un artefacto con el que podemos lograr la tortilla perfecta en poco tiempo y con unos resultados excelentes, casi sin esfuerzo.

Este curioso invento tiene el aspecto de una gofrera y se puede encontrar en la sección de bazar. Además, también sirve para hacer postres como donuts. Sin embargo, su aplicación estrella es la que permite hacer tortillas con una forma increíblemente atractiva.

La máquina de Lidl para hacer tortillas y donuts. Lidl

Pero lo más asombroso de todo es su precio. Y es que este invento de Lidl tiene un coste de 19,99 euros. Otra de sus ventajas es su tamaño, ya que es un aparato compacto y fácil de mover y transportar. Podemos llevarlo de viaje sin ningún problema, ya que ocupa muy poco espacio.

Gracias a este invento podemos hacer nuestras tortillas sin necesidad de acudir a la sartén ni a la plancha. Está formado por dos placas de aluminio antiadherente de alta calidad. Con este pequeño electrodoméstico no tendremos que preocuparnos por dar la vuelta a nuestra tortilla y que se nos rompa, ya que basta con cerrar la tapa y dejar que haga su magia.

Su perfecto funcionamiento permite dejar nuestras tortillas con un dorado de anuncio y con un punto de cocción ideal. Además, gracias a sus materiales antiadherentes los ingredientes no se pegan. Pero lo bueno es que con esta máquina no solo podemos hacer tortillas perfectas, sino también gofres e incluso hasta siete donuts a la vez.

Este artilugio cuenta además con unos pilotos rojos que nos avisan de cuándo está listo para poder cocinar. Tiene también un mango de tacto frío para evitar quemarnos cuando lo sujetamos estando caliente. Destaca por ser un elemento muy seguro, ya que no sufre ningún sobrecalentamiento.

El aparato en cuestión es muy compacto, ligero y fácil de almacenar. Tiene unas medidas aproximadas de 24 x 18 x 9 centímetros y su peso oscila entre 1,1 kg y 1,3 kilos, dependiendo del modelo. Por ello es perfecto incluso para las cocinas más pequeñas.

La longitud de su cable es de un metro por lo que no necesitamos tener enchufes cerca. Además, sus pies antideslizantes y enrollacable integrado le dan un plus de comodidad. Y cuando terminamos de usarla, su revestimiento antiadherente ILAG hace que los alimentos casi no se peguen y que sea mucho más fácil de limpiar. Con pasar un año húmedo lo dejamos perfecto para nuevos usos.