Adiós a las maletas: la increíble alternativa de Lidl perfecta para todos tus viajes y vacaciones

El verano es una época de viajes y, sobre todo, de vacaciones. Sin embargo, hasta cogerse unos días libres y viajar, ya sea por España o por el mundo, tiene sus complicaciones y sus quebraderos de cabeza. Muchos de ellos tienen que ver con el equipaje y con la organización.

Cada vez que tenemos un vuelo o que nos movemos, ya sea en tren o en coche, tenemos que cumplir con el ritual de buscar las maletas que tenemos guardadas por algún punto de la casa. Pero lo realmente duro llega cuando empezamos a hacerla y a pensar en todo lo que meteríamos en ella.

Es ahí cuando nos damos cuenta de que no tenemos espacio suficiente y de que no nos va a quedar alternativa que buscar algo más grande. Aunque esto conlleva el gasto propio de la facturación. Sin embargo, eso solo nos pasará si no conocemos la alternativa de Lidl, ya que tiene la mochila más deseada para nuestros viajes y que nos evitará tener que pasar por facturación.

La alternativa de Lidl a las maletas

Las formas de viajar están cambiando y se están adaptando a los nuevos tiempos. Cada vez más personas se ven obligadas a decir adiós a las maletas para ahorrarse unos euros a la hora de facturar. Es ahí donde encontrar la mejor mochila posible se convierte en una teoría fundamental.

Para muchas personas, las mochilas son compañeras habituales del día, ya sea para ir al colegio, a la universidad o incluso para ir a trabajar. Sin embargo, ahora también pueden ser nuestra mejor arma para viajar. De eso se ha encargado Lidl, que tiene entre sus mejores artículos la mochila perfecta.

Este accesorio se encuentra disponible dentro de su sección de bolsos, donde hay una enorme variedad, desde los más modernos hasta los más prácticos. De esta manera, permite que cada persona encuentre su equipaje ideal para adaptarse a todas las necesidades y gustos.

Sin embargo, la pieza estrella de su colección es su mochila ergonómica para adultos. Se trata de una mochila que cuenta con un acolchado ergonómico en la parte trasera diseñado con elementos de malla para ofrecer mayor comodidad. Tiene tres comportamientos principales que se encuentran separados. Además, cuenta con otro compartimento acolchado que es perfecto para llevar dispositivos tecnológicos como el ordenador portátil o la tablet. Por último, cuenta con un soporte específico para las llaves.

La mochila ergonómica de Lidl. Lidl

Pero si queremos llevar varios dispositivos, podemos hacerlo, ya que hay otro compartimento ideado especialmente para aparatos más pequeños como la tablet o incluso el móvil. A esta completa mochila no le falta de nada ya que tiene también un organizador con compartimento RFID a prueba de lectura, un espacio para bolígrafos e incluso un apartado adaptado para guardar un mosquetón. En el exterior tiene un compartimento frontal y 2 bolsillos elásticos laterales.

La completa mochila de Lidl ideal para nuestros viajes incluye un asa acolchada y una cinta para sujetarla a un trolley. La podemos encontrar en dos colores, negro y gris, y su capacidad es de 28,5 litros, con una carga máxima de 8 kilos. No obstante, hay diferentes entre los dos modelos, ya que la negra mide 32 x 48 x 20,5 cm y pesa 810 gramos, mientras que el modelo gris mide 16 x 30 x 50 cm y pesa 1,15 kilos. El precio por el que la podemos encontrar son 28 euros.

¿Qué otras alternativas ofrece Lidl?

A pesar de que la mochila ergonómica es la mejor opción, Lidl ofrece una serie de alternativas que pueden adaptarse también a los intereses de los clientes. Una de ellas es la mochila Esmeyer perfecta para un picnic y que cuenta con un porta botellas, cubiertos de acero inoxidable, copas de vino, platos de plástico, servilletas de tela, un abridor de vino, salero y pimentero, todo organizado en una bolsa de plástico con una etiqueta de colores para facilitar su identificación. Tiene un precio rebajado de 49,99 euros.

Además, Lidl ofrece otras alternativas más específicas como son sus mochilas escolares desde 18,99 euros o incluso para hacer deportes como ciclismo. Este es uno de sus productos estrella ya que es una opción ligera y funcional que cuenta con un cinturón torácico y aletas en la zona de la cadera ajustables en anchura y altura, más una parte trasera cómoda con malla y marco de aluminio para mayor soporte. Tiene una capacidad de 14+3 litros y un precio de 19,99 euros.