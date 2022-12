Lefties abre en Madrid su mayor tienda experiencial

Bienvenidos a la tienda del futuro. Moda, lifestyle y tecnología se dan la mano en la nueva Lefties Digital Store Montera Madrid. Ubicada en pleno centro, al lado de la Gran Vía, con este nuevo establecimiento que abrió sus puertas el pasado 9 de diciembre la cadena de Inditex dejará sin habla a sus clientes. Y es que esa época en la que las tiendas eran un mero escaparate, donde simplemente adquirir productos, se ha acabado. Los consumidores ahora quieren más, una experiencia total cuando se trata de renovar su armario. Aquí, por supuesto, entra la digitalización, un punto más en cualquier sector y que en el caso de la moda, agiliza las compras y, por otro lado, es la mejor manera de sorprender al público con nuevas opciones.

Gran parte de estos cambios en las tendencias de compra se debe a la pandemia, momento en el que el comercio on line se incrementó considerablemente y el público dejó de lado las tiendas físicas para realizar sus compras desde casa y cómodamente. Por eso, es momento de que las marcas hagan un all in y conviertan sus espacios físicos en algo más, incluso empezando por las aperturas.

lefties digital store Madrid

Lefties ha sabido hacerlo, y por la puerta grande, en Madrid con una celebración que comenzó el pasado viernes, 9 de diciembre, y que duró hasta el domingo, 11. Todo un éxito de público que pudo disfrutar de la mejor música al ritmo de los DJ’S internacionales del momento, Carlos DJ, Oscar Martínez, Hektor Mass, Laura Put, Claudia León y Pepino Marino. Influencers, cantantes, modelos, actrices y amigos de la marca como Ana Moya, Mery Turiel, Paula Gonu, Angela Rozas, la cantante Nerea Rodriguez, la actriz Nona Sobo, Nuria Blanco, Sara Baceiredo, Teresa Bass, Sandra Fennou, Rocio Osorno o Susana Bicho, entre otras, también disfrutaron de la mejor moda y música en una apertura única.

Tras Barcelona, llega Madrid

Después del triunfo de su primera Lefties Digital Store Diagonal Mar en Barcelona el pasado mes de septiembre, ha llegado el momento de la capital a través de un establecimiento de más de 4.000 metros cuadrados repartidos a lo largo de tres plantas, su mayor tienda experiencial hasta la fecha, donde comprar moda para toda la familia: señora, caballero e infantil, tanto niño y niña como bebé. Hasta aquí, todo 'muy normal'.

Sin embargo, las novedades tecnológicas que integra el servicio al cliente es lo que convierten a esta nueva tienda de Lefties en única:

Nada más entrar, el visitante se encuentra con una gran pantalla 3D espectacular . Además, a ésta le acompaña un circuito digital de pantallas ubicadas por el resto del establecimiento, donde poder consultar las últimas colecciones y las novedades así como los servicios de la nueva tienda (que no son pocos).

. Además, a ésta le acompaña un circuito digital de pantallas ubicadas por el resto del establecimiento, donde poder consultar las últimas colecciones y las novedades así como los servicios de la nueva tienda (que no son pocos). Los servicios experienciales son precisamente una de las claves más novedosas: desde poder personalizar las prendas de la marca con ayuda del equipo de la tienda o las máquinas de arcade, ideales para los gamers y repartidas por toda la tienda para 'echarse unas partiditas', hasta fuentes de agua para el cliente y sus mascotas o la cafetería BOMBON BOSS X LEFTIES.

son precisamente una de las claves más novedosas: desde poder personalizar las prendas de la marca con ayuda del equipo de la tienda o las máquinas de arcade, ideales para los gamers y repartidas por toda la tienda para 'echarse unas partiditas', hasta fuentes de agua para el cliente y sus mascotas o la cafetería BOMBON BOSS X LEFTIES. Los probadores inteligentes constituyen otro plus apenas visto y que agiliza las molestas colas para probarse la ropa. Si el probador supera el 50% de capacidad, el sistema de la tienda activará unos turnos que le permitirán al cliente poder seguir dando una vuelta y recibirá un aviso con el número de probador libre en su app o, en caso de no tenerla, mediante un ticket que le será facilitado. Además, los probadores incorporan un buzón para depositar las prendas que no deseen una vez se acaben de probar.

constituyen otro plus apenas visto y que agiliza las molestas colas para probarse la ropa. Si el probador supera el 50% de capacidad, el sistema de la tienda activará unos turnos que le permitirán al cliente poder seguir dando una vuelta y recibirá un aviso con el número de probador libre en su app o, en caso de no tenerla, mediante un ticket que le será facilitado. Además, los probadores incorporan un buzón para depositar las prendas que no deseen una vez se acaben de probar. Lefties integra la tecnología Easy Pay para pagar: un sistema que escanea los productos que los clientes lleven consigo para no tener que hacer cola en las cajas y pagar a través tanto de efectivo como de tarjeta o con el teléfono móvil. Además, permite un desalarmado ágil de las prendas al no llevar las clásicas alarmas de plástico.

Otro punto importante que también agiliza las compras es el disponer de diferentes mostradores. Al habitual dedicado a la compra, se incorpora otro dedicado únicamente a las devoluciones. Y, a consecuencia del potenciamiento de la omnicanalidad, consiguiendo que la tienda física y la on line se den la mano, ofrecen un punto de recogida y devolución específico para las compras realizadas desde casa a través de lefties.com o de la app de la marca simplemente mostrando el código recibido al comprar.

Por último, no hay que olvidar las colecciones cápsula de Lefties, que se lanzan puntualmente de cara a transmitir ideas concretas, y que en la nueva Digital Store Montera Madrid se mostrarán en zonas temáticas fijas: The Puffer, Ugly X-MAS, NBA, Kappa, Now Collection, Party, Perfumería, Tecnología, Sportswear y Maternity.

Con más de dos décadas de experiencia y parte esencial de Grupo Inditex, uno de los principales grupos de moda del mundo, Lefties es para toda la familia y se encuentra en una decena de mercados con sus propias líneas de ropa, calzado, complementos, tecnología y fragancias. En su estrategia, aspira a seguir dando respuesta a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad, sin olvidar los cambios en las formas de vida y requerimientos de los consumidores.

Lefties Digital Store Montera Madrid es la tienda del futuro, una firme apuesta por una nueva forma de comprar que ha venido para quedarse.

