El último bombazo de Alcampo: un tendedero de 18 m que no tumba ni el viento por 13,50 €

Alcampo, desde hace años, ha trascendido la categoría de supermercado consolidándose como uno de los principales hipermercados de España. En esta cadena de origen francés uno puede encontrar absolutamente de todo. Desde cestas de la ropa u otros artículos de menaje del hogar hasta todo tipo de material escolar para la vuelta al cole. No obstante, la cadena no olvida las necesidades más básicas de los usuarios como la de tener la ropa limpia y seca. Y, para ello, la superficie ha lanzado al mercado un revolucionario tendero plegable para secar la colada. Este artilugio, de hecho, cuenta con 18 metros de lineales.

Si, como leen, Alcampo ha empezado a vender un “económico” tendedero de metal plegable con los mencionados 18 metros de cuerda metálica de tendido. O lo que es lo mismo, el usuario puede poner a secar unas cuentas coladas de manera simultánea debido a su gran capacidad. Y aunque la cadena dice que su precio, de 13,50 euros, es de lo más competitivo que tiene el lineal, lo cierto es que algunos usuarios denuncian que, pese a su calidad, el artilugio se ha encarecido desde los 6 euros.

El nuevo tendedero de Alcampo. Alcampo

“He comprado dos como este y me gustan porque son ligeros y prácticos, pero siempre han tenido un precio de 6 euros. Que ahora lo hayan subido a 10 euros me parece demasiado”, explicaba Pepa, consumidora de Alcampo, el pasado mes de julio. Pese a ello, todos los usuarios destacan que el tendedero con 18 metros de lineales goza de una gran estabilidad y que aunque haya subido, sigue teniendo un precio asequible.

Los materiales de los que está hecho el tendedero, no obstante, gozan de gran calidad, ya que el tendedero es de metal. Y, como siempre, los consumidores interesados en adquirirlo de manera online ya saben que pueden acudir a cualquier centro de Alcampo de España y, para agilizar la compra, pueden solicitar el servicio de recogida exprés en una hora y/o en el parking del centro. También, por comodidad, pueden pedir que se lo envíen a domicilio.

