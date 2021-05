5 de 13

La OCU otorga una puntuación de 64 puntos sobre 100 al limpiahogar "Don Limpio limpieza+cuidado".

Situado en uno de los productos de compra maestra del análisis, cuenta con la mejor relación calidad/precio. Es adecuado para mármol, piedra natural y madera. No conviene usarlo para madera no tratada o aceitada y mármol encerado. No usa plástico recliclado en el envase, por lo que tiene que mejorar su impacto ambiental.

Tiene un precio de 2,20 €.