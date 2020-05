Quién fabrica las mascarillas que vende Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl y Alcampo: la lista

España sigue sumida en la pandemia provocada por el coronavirus Sars CoV-2. Por ello, el uso de elementos de protección sanitarios como las mascarillas o los guantes cada vez es más común para los ciudadanos. Tanto es así que este mismo lunes, el Gobierno de España ha anunciado un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos para prevenir la transmisión del virus que provoca la enfermedad Covid-19. Por ello, Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl y Alcampo han comenzado a vender varios tipos de mascarillas en sus superficies para que los consumidores no sólo tengan la opción de comprarlas en las farmacias.

Pero, ¿quién fabrica y provee de mascarillas a estas cadenas de supermercados? EL ESPAÑOL desvela quién está detrás de este producto de protección contra el Covid-19, que se ha popularizado en España desde el inicio de la crisis sanitaria. Así, este periódico continúa con su serial en el que ya ha explicado quién produce los huevos, la leche, los yogures, las pizzas, las galletas, el chocolate, la cerveza, el café, aceite de oliva, la harina, el tomate frito, aceitunas, o el queso.

Mercadona: 0,60€/unidad

Pack de 10 mascarillas de Deliplus, la marca blanca de Mercadona. E.E.

La cadena de supermercados, presidida por Juan Roig, ha acudido hasta cinco empresas chinas para el suministro de las mascarillas que comercia desde este mes de mayo. Así, las mascarillas higiénicas y no reutilizables que vende bajo su marca blanca Deliplus son producidas por las fábricas asiáticas Guangdong Asano Technology, Ningo Beilai, Liuyang Sanli, Fujai Minjun y Fujian Youran Health Material Technology. El paquete de 10 cuesta 6 euros -0,60 euros/unidad- y, normalmente, las venden directamente en caja para evitar que los consumidores se lleven una gran cantidad, haciendo acopio de ellas. De hecho, tampoco se pueden comprar más dos paquetes a través de su web.

Guangdong Asano Technology, en realidad, es una multinacional que comercia con electrodomésticos, pero con las crisis del Covid-19 se alzó en la carrera de fabricar material sanitario de manera contrarreloj. El caso de la industria Ningo Beilai es similar, ya que tradicionalmente se ha dedicado a la elaboración de material deportivo. Pese a ello, con la propagación del coronavirus, la empresa indicó que se sumaba a la "misión" de la sociedad en la lucha contra el Sars CoV-2. Por ello, ahora fabrican mascarillas para Mercadona. Al igual que lo hace Fujian Youran Health Material Technology, una industria del sector químico y sanitario nacida en 2005.

Alcampo: 0,59€/unidad

Caja de 50 mascarillas de Alcampo. E.E.

La cadena de supermercados de origen francés también ha acudido a la industria china para llenar sus estanterías de mascarillas. En este caso, es la empresa de Shangai, Starplus Garments, la que suministra a Alcampo las cajas de 50 mascarillas, que se venden a 29,50 euros -0,59 euros/unidad-. Esta entidad, sin embargo, antes de la pandemia no se dedicaba a la elaboración de material sanitario, sino que es especialista en la confección de todo tipo de prendas femeninas. Es decir, su nicho está realmente en la industria textil.

Alcampo, además, ofrece a sus clientes una gama un poco superior de mascarillas de tipo FFP2. En este caso, también son importadas desde el gigante asiático a través de la empresa textil Bacci Clothing. Su precio es de 2,75 euros la unidad y el pack de 5 mascarillas cuesta 13,75 euros. Según el envase, la eficacia de protección de este elemento sanitario es del 95%.

Carrefour: 0,60€/unidad

Pack de 10 mascarillas de Carrefour. E.E.

Este supermercado francés tiene en venta varios tipos de mascarillas. En primer lugar, la mascarilla higiénica drag también es fabricada en China. El pack de 10 cuesta 6 euros -0,60 euros/unidad-, al igual que en Mercadona, Dia o Lidl. En este caso, son elaboradas por la empresa Beifa Group, una entidad fundada en 1994 y que, tradicionalmente, se ha dedicado a la fabricación de productos de papelería.

Carrefour, además, vende una caja de 50 mascarillas por 29,50 euros producida por InnJoo Technology, una empresa tecnológica china que normalmente manufactura todo tipo de móviles o tablets. Este supermercado también importa desde China, a través de Peycar Pontevedra S.L., mascarillas tipo KN95. En este caso, al ser de mayor calidad, cada unidad cuesta 4 euros, por lo que el pack de cinco asciende a 20 euros.

Dia: 0,60€/unidad

Caja de 50 mascarillas de Dia. E.E.

La Distribuidora Internacional de Alimentación, más conocida como Dia, vende su pack de 10 mascarillas llamado Mask4u a 6 euros -0,60 euros la unidad-. Según fuentes de la compañía, en conversación con este periódico, las mascarillas "las compramos a un proveedor español, llamado You Are The Princess S.L., que las importa de un laboratorio de China".

Este laboratorio chino, cuya sede principal está en la ciudad de Changsha, es el Hunan Huacheng Biotechnology, el cual no sólo elabora productos sanitarios, sino que es especialista en la producción de té. Dia, por su parte, también vende este producto en caja, para evitar que los consumidores hagan acopio de él.

Lidl: 0,60€/unidad

Caja de 50 mascarillas de Lidl. E.E.

El pack de 50 mascarillas que vende Lidl se llama Face Masks y se vende a 29,99 euros cada caja -0,60 euros la unidad-. Nuevamente, este producto de protección sanitario procede China. Pero, en este caso, la fabrica que elabora las mascarillas es Shaoxing Fuqing Health Products, cuya sede principal se encuentra en la provincia de Zhejiang.

En este caso, el supermercado de origen alemán compra el producto a una empresa dedicada al sector sanitario, que nació en 2004. Y los consumidores pueden llevarse a casa -como máximo- dos cajas para evitar, nuevamente, situaciones de acaparamiento.

