Si tienes estos apellidos españoles, tienes antepasados del antiguo Imperio Romano: esta es la lista completa

Si tienes estos apellidos españoles, tus ancestros proceden del Imperio Romano

Los romanos llevaron a cabo una expansión significativa por toda Europa, destacando su presencia en la península Ibérica. Como resultado, en la actualidad, numerosos apellidos en España tienen vínculos directos con la herencia romana.

En España, se observa que varios de los apellidos más comunes terminan en 'ez', como Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez y Gómez, denotando el significado de "hijo de". Por ejemplo, Fernández implica ser descendiente de Fernando, y estos apellidos están asociados a linajes de la época medieval.

No obstante, existen también apellidos menos frecuentes pero arraigados en Hispania, que persisten en el uso actual y revelan la ascendencia de antiguos romanos. A continuación, te revelamos cuáles son.

Hispania en Gladiator

Apellidos de origen romano

Aquí te damos una lista de los principales apellidos que son frecuentes en España y cuyo origen se remonta a época romana. Si tienes alguno de estos apellidos, puede que tus ancestros provengan del antiguo imperio:

Acosta. Algunos genealogistas lo consideran procedente de una familia romana asentada en la Península Ibérica. Otros estudiosos consideran que proviene del portugués o de un rey godo llamado Acoista.

Algunos genealogistas lo consideran procedente de una familia romana asentada en la Península Ibérica. Otros estudiosos consideran que proviene del portugués o de Costa. Procede del sustantivo 'costa' que significa "terreno inclinado"

Procede del sustantivo 'costa' que significa "terreno inclinado" Romero. Apellido que procede de la voz castellana 'romero', que significa "peregrino" o "persona que ha ido de peregrinación a Roma".

Apellido que procede de la voz castellana 'romero', que significa "peregrino" o "persona que ha ido de peregrinación a Roma". Expósito o Espósito. Deriva del latín "ex positus".

Deriva del latín "ex positus". Rossi. Se trata de un apellido italiano. Se r efiere a rasgos físicos como el cabello "pelirrojo" o del latín tardío Russus o Rubeu , que más tarde se convirtió en "Rojo".

Otros apellidos populares (aunque no tanto en España) y de origen romano:

Greco. Que significa "griego", es decir, habitante de Grecia.

Que significa "griego", es decir, habitante de Grecia. Fontana.

Marco. Procede del nombre de bautismo "Marcos" o "Marco", derivado del antiguo praenomen latino "Marcus".

Procede del nombre de bautismo "Marcos" o "Marco", derivado del antiguo praenomen latino "Marcus". Roma. Derivado del nombre personal latino "romano, natural de". "Roma".

Derivado del nombre personal latino "romano, natural de". "Roma". Romano. "De Roma". Es el apellido itálico con mayor difusión en Nápoles .

"De Roma". Es Nápoles Villa. Apellido de origen toponímico.

Apellido de origen toponímico. Bianchi. Sería "blanco" en español. Muy frecuente en Italia.

Sería "blanco" en español. Muy frecuente en Italia. Romeo. Deriva del griego "rhomaios" que significa "peregrino que se dedica a la devoción a Roma".

Como dato curioso, los romanos tenían 3 nombres. Concretamente, en la República, del 509 al 27 a. e. c., se utilizaba un método conformado por tres denominaciones, llamado la "Tría Nómina":

Un praenomen (el equivalente a nuestro nombre o nombre de pila), un nomen (nombre gentilicio que indica la pertenencia a la gens. Sería el equivalente a nuestro apellido) y un cognonem (vinculado a alguna característica física o psíquica de quien lo lleva o de alguno de sus antepasados, se convirtió en hereditario por vía paterna).

En este sentido, poniendo un ejemplo: El emperador "Gaius Julios Caesar" se llamaba "Gaius" y pertenecía al grupo de los "Caesar", de la familia de los "Julius".

