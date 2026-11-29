Manuela Carmena, sobre la vivienda: "Hay que reconocer que durante la época de Franco se hicieron más casas"

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LO ESENCIAL Las claves La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirma en una entrevista que "durante la época de Franco se hicieron más casas que nunca". Carmena aclara que sus palabras no buscan blanquear el régimen, sino reflejar la verdad histórica sobre el elevado volumen de edificación de ese periodo. Entre 1961 y 1975 se terminaron en España unos 4,07 millones de inmuebles, de los cuales cerca de 2,67 millones contaron con algún tipo de protección. La exjueza destaca además el impacto de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que impulsó el modelo de España como un país de propietarios.

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España.

El precio de los alquileres, las dificultades para acceder a una hipoteca y la falta de oferta han devuelto al centro del debate las políticas de construcción y el papel de las administraciones públicas.

Así, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado una de las particularidades de la política inmobiliaria durante la dictadura franquista: el elevado volumen de viviendas que se levantaron durante aquellos años.

La vivienda en el franquismo

Carmena lo ha hecho en una entrevista en el podcast Sexigenias, donde ha recuperado sus recuerdos como abogada laboralista, una etapa en la que defendió a numerosos trabajadores del sector de la construcción.

"Yo me acuerdo, yo llevaba mucho construcción y a mí me encantaban los obreros de la construcción porque eran muy libres, porque la construcción se estaba construyendo muchísimo en ese momento", ha explicado.

A continuación, ha realizado una afirmación que, según reconoce, ya le había generado críticas en otras ocasiones: "Hay que reconocer que durante la época de Franco se hicieron más casas que nunca".

Y ha insistido en su postura: "Yo no blanqueo nada, yo digo la verdad: se construyeron muchísimas casas".

Los datos históricos permiten dimensionar aquel desarrollo inmobiliario. Entre 1961 y 1975 se terminaron aproximadamente 4,07 millones de viviendas en España, según las series recogidas en un estudio publicado en la revista Ciudad y Territorio.

De ellas, alrededor de 2,67 millones estaban protegidas, aunque esta categoría incluía también promociones privadas que recibían ayudas y ventajas públicas.

Carmena también ha recordado otra de las transformaciones legislativas de aquella época: la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960.

Esta norma permitió regular jurídicamente la división de los edificios en pisos y locales susceptibles de propiedad independiente, un cambio que contribuyó a extender el acceso a la vivienda en propiedad.

"Se establece que hay que intentar que seamos un país de propietarios", ha explicado la exalcaldesa, que considera que aquella legislación cambió profundamente el mercado inmobiliario español.

Sin embargo, también ha llamado la atención sobre otro aspecto de la norma y su exposición de motivos: la regulación de las rentas de los inquilinos mientras no pudieran acceder a una vivienda en propiedad.

"Aquí no se suben las rentas hasta que la gente no pueda acceder a esa propiedad", ha recordado.

La política de vivienda del franquismo apostó principalmente por impulsar la propiedad privada, con financiación y beneficios para promotores, en lugar de desarrollar un parque público de alquiler social como el de otros países europeos.

Por tanto, el elevado número de construcciones no equivale necesariamente a una oferta pública de vivienda ni elimina las carencias residenciales de aquella época.

La exjueza también ha recordado cómo vivió la dictadura durante sus años universitarios y la censura cultural que marcó su educación: "En literatura no nos hablaban de Antonio Machado sino de Manuel Machado".