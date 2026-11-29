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LO ESENCIAL Las claves Lúa, una enfermera malagueña con cinco años de experiencia, trabaja en Australia una jornada reducida de 30 horas semanales distribuidas en cuatro días. Su salario neto alcanza casi los 4.000 euros al mes (3.650 euros), lo que representa una diferencia salarial de más de 2.400 euros respecto a lo que cobraría en la sanidad pública española. El sueldo se incrementa significativamente gracias a complementos por guardias, tiempo extra, turnos de tarde, horas sin descanso o reconocimientos como titulaciones de máster. A pesar del alto coste de vida en Australia, sus ingresos laborales le permiten destinar alrededor de 1.800 euros mensuales a su cuenta de ahorro.

Muchos jóvenes españoles deciden hacer las maletas y emprender su camino en el extranjero, donde esperan encontrarse con mejores condiciones laborales y salariales. Este fue el caso de Lúa, una joven enfermera que decidió dejar Málaga y probar suerte en Australia.

Con cinco años de experiencia, la enfermera llegó a Australia donde, trabajando una jornada reducida de 30 horas semanales, cobra casi 4.000 euros netos mensuales, lo que le permite ahorrar alrededor de 1.800 euros al mes.

En España, una enfermera con cinco años de experiencia cobraría alrededor de 1.243,06 euros mensuales en la sanidad pública; no obstante, esto depende de los complementos y de la comunidad autónoma. En otras palabras, la diferencia salarial es de al menos 2.407 euros.

¿Cuánto se cobra en Australia?

"Como enfermera en Australia se cobran 4.300 euros al mes después de impuestos, en mi caso, yo solo trabajo 4 días a la semana así que cobro 3.650 euros", señaló en sus redes sociales (@luaporteiro) la joven sanitaria que comenzó a desglosar el salario de una enfermera en Australia.

Lúa trabaja de lunes a viernes y gana 30 euros al día. Sin embargo, por hacer guardias consigue aumentar un poco su salario: "Por estar de lunes a viernes sin que me llamen, solo por estar localizable, me pagan 25 euros y si es un fin de semana o festivo, 46 euros", calculó.

"Si me llegan a llamar, las dos primeras horas las cobro al 150% y, a partir de la tercera hora, al 200%", continuó desglosando la enfermera, que explicó que también, si recibe una llamada y tiene que ir durante una hora, "mínimo me van a pagar sí o sí tres".

El tiempo extra se cobra al 150%, lo que se traduce en 45 euros, además de otros complementos, como trabajar por la tarde, que supone un 12,5% más, y que "si a partir de la sexta hora no has tenido descanso obligatorio de media hora, empiezas a cobrar al 200%". También hay otros pluses, como si se ha estado expuesta a rayos X o si se es jefa de turno.

Asimismo, Lúa explicó que hay ciertos niveles: la enfermera sin especialización, que lleva el nombre de registered nurse, y aquellas que tienen un máster, que se conocen como clinical nurse. La malagueña explicó que, en el caso de tener un máster en España, es posible convalidarlo.

"En resumen, trabajando 30 horas a la semana aproximadamente gano 3.650 euros al mes, y si trabajara a jornada completa, que son 38 horas, cobraría 4.300 euros, no está mal, ¿no?", señaló la enfermera, que añadió, haciendo referencia a la idea de que Australia es mucho más caro que España, que "al final del mes puedo ahorrar 1.800 euros que van a mi cuenta de ahorros".