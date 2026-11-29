La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: prohibido cerrar terrazas o balcones por cuenta propia sin consentimiento

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe cerrar terrazas o balcones por cuenta propia sin previa autorización de la comunidad y del Ayuntamiento. Aunque la terraza sea de uso privativo, modificar su estructura afecta a la fachada y a la configuración exterior del edificio según el Código Civil. Realizar un cerramiento ilegal puede suponer la exigencia judicial de restituir el espacio a su estado original, asumir costas y recibir sanciones urbanísticas.

Cerrar una terraza o un balcón para ganar unos metros en casa es una de las reformas más habituales en los edificios residenciales.

Sin embargo, lo que para muchos propietarios puede parecer una obra sencilla, puede convertirse en un problema legal con el resto de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal establece límites a este tipo de modificaciones y obliga a contar con las autorizaciones correspondientes antes de realizar cualquier cerramiento.

La normativa no permite que un propietario acristale, coloque estructuras de aluminio o instale cortinas de cristal por decisión propia cuando la intervención altera la configuración exterior del inmueble.

Esto se aplica incluso cuando la terraza es de uso privativo y únicamente tiene acceso desde una vivienda.

La Ley de Propiedad Horizontal

La regulación se encuentra principalmente en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En concreto, su artículo 7.1 permite a los propietarios realizar modificaciones dentro de sus viviendas siempre que no perjudiquen la seguridad del edificio, su estructura general, la configuración o el estado exterior, ni los derechos de otros vecinos.

El mismo precepto establece que el propietario debe comunicar previamente las obras al representante de la comunidad y añade que "en el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna".

Esta limitación tiene una explicación: las terrazas y los balcones pueden ser elementos comunes del edificio, aunque su utilización corresponda exclusivamente a un propietario.

El artículo 396 del Código Civil incluye entre estos elementos las fachadas, los balcones y los voladizos, por lo que cualquier intervención que afecte a su configuración puede repercutir en el conjunto de la comunidad.

Además, cerrar una terraza modifica la estética exterior del inmueble y puede afectar a la superficie construida y a las condiciones urbanísticas del edificio.

Así, para realizar legalmente un cerramiento no basta con informar al presidente de la comunidad. El propietario debe conseguir el consentimiento comunitario que corresponda y comprobar que la actuación cuenta con autorización municipal.

El artículo 10.3.b de la Ley de Propiedad Horizontal regula las actuaciones que afectan a la estructura o configuración exterior del edificio y contempla los acuerdos comunitarios y las autorizaciones administrativas necesarios.

La mayoría exigible depende de las características de la intervención, los estatutos y los acuerdos anteriores de la comunidad. Cuando se modifica el título constitutivo o los estatutos, el artículo 17.6 establece como regla general la unanimidad, salvo que resulte aplicable alguna excepción legal.

Por su parte, el Ayuntamiento debe autorizar las obras conforme a la normativa urbanística. Por tanto, tener el consentimiento de los vecinos no garantiza que el consistorio conceda la licencia.

Realizar las obras por cuenta propia puede acabar en una reclamación judicial. La comunidad puede exigir la retirada del cerramiento y la restitución de la terraza a su estado original.

Si un juez da la razón a los vecinos, el propietario podría tener que asumir la demolición, las costas judiciales y los daños ocasionados.

También puede enfrentarse a un expediente de disciplina urbanística, multas e incluso una orden municipal de demolición si la actuación incumple la normativa.