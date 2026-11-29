Jorge Lacasa advierte a los autónomos: “Seguirás cobrando IVA a tus clientes y la cuota del año se calculará igual”

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LO ESENCIAL Las claves El experto Jorge Lacasa aclara que la nueva norma no es un IVA franquiciado y los autónomos que facturen menos de 85.000 euros deberán seguir cobrando IVA a sus clientes. Aunque la autoliquidación del IVA pasa a ser única y anual, la Agencia Tributaria mantendrá los pagos a cuenta trimestrales calculados según el ejercicio anterior. Lacasa advierte del riesgo de tener que abonar de golpe grandes diferencias en la autoliquidación anual si el negocio ha facturado más que el año previo. La subida en la deducción del IRPF por gastos de difícil justificación supondrá un ahorro medio estimado de apenas 210 euros al año por autónomo.

En la larga serie de reales decretos-ley aprobado por el Gobierno antes de las elecciones del 29 de noviembre, hay uno que tiene como beneficiarios a los autónomos.

Así, amplió las deducciones a las que se podrán acoger los trabajadores por cuenta propia del 5% al 10% la deducción a la que tienen acceso los autónomos en el IRPF por provisiones y gastos de difícil justificación.

También extendió estas rebajas del IRPF al régimen de módulos y, en el régimen de estimación directa, se crea un nuevo régimen para pequeños empresarios y profesionales con facturación por debajo de 85.000 euros.

Sólo tendrán que presentar una declaración de IVA (hasta ahora eran cuatro).

Eso sí, tendrán que realizar un pago a cuenta en abril, julio y octubre cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Cómo? Se dividirá entre cuatro la cuota anterior.

Cobrar IVA

Sobre lo aprobado, el director en Law Cappital, Jorge Lacasa, ha hecho una serie de valoraciones en LinkedIn. “Que no nos engañen con los 85.000 euros. España no ha aprobado el IVA franquiciado. Y más de un autónomo puede descubrir la diferencia cuando le toque poner el dinero”, es una de ellas.



Asimismo, recuerda que “otros candidatos llevan tiempo proponiendo que los autónomos que facturen hasta 85.000 euros puedan acogerse a la franquicia y emitir sus facturas sin cobrar IVA al cliente”. Fórmula utilizada ahora por el Gobierno.

“Basta una pregunta para entender la diferencia. ¿Puedo quitar el IVA de mi próxima factura? Con el IVA franquiciado, sí. Con la medida del Gobierno, no”, matiza Lacasa.



¿Qué cambia en realidad? “Si optas por el nuevo sistema, seguirás cobrando IVA a tus clientes y la cuota del año se calculará igual. Presentarás una sola autoliquidación anual, pero en abril, julio y octubre seguirás haciendo pagos a cuenta”, sostiene.

Y añade: “Por eso, cuando leo en muchos periódicos que Hacienda «elimina los pagos trimestrales del IVA», me pregunto qué pensará en abril el autónomo que haya organizado su dinero fiándose de ese titular”.



Asimismo, pone el foco en la liquidación anual. “Los anticipos se calcularán sobre la cuota del año anterior. Si el año pasado apenas arrancabas y este año el negocio va bien, puedes haber adelantado mucho menos de lo que te corresponde ingresar. La diferencia tendrás que ponerla de golpe”.

Por lo tanto, sostiene que “ese dinero que ves en la cuenta y con el que quizá pensabas pagar a un proveedor puede estar ya comprometido con Hacienda”.



Sobre la subida del 5% al 10% en los gastos de difícil justificación del IRPF, no duda en recalcar que aquí sí hay una rebaja.

“Aumenta el gasto que puedes deducir y el límite pasa de 2.000 a 3.000 euros. Pero vayamos a lo que importa: ¿Cuánto pagas de menos? Con las cifras del propio Gobierno, el ahorro medio estimado sale a unos 210 euros al año. Menos de 18 euros al mes”, concreta



De ahí que concluya de la siguiente manera: “Me parece una jugada sucia sacar rédito electoral de que un autónomo confunda «ya no tienes que declarar el IVA cada trimestre» con «ya no tienes que cobrar IVA»”.